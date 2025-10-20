2. Kreisklasse Süd: Der 11. Spieltag im Überblick

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 11. Spieltag der 2. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Im Spiel der Zweitvertetungen des TSV Stotel und TSV Sievern setzten sich die Gastgeber mit 3:2 durch. Stefan Albrecht brachte Stotel in der 22. Minute in Führung. Kurz darauf verwandelte Alex Guggenheimer einen Elfmeter für Sievern zum 1:1. Albrecht traf per Elfmeter in der 54. Minute und legte in der 63. Minute für Malte Felix Giesemann auf, der auf 3:1 erhöhte. Guggenheimer sorgte in der 89. Minute für den Endstand.

Die Gäste dominierten das Spiel und gewannen mit 6:1. Kjell Arndt brachte Stubben in der 7. Minute in Führung. Ruben Bieker erhöhte in der 26. Minute auf 2:0, nachdem Fynn Kampmeyer ihn ideal bedient hatte. Nach der Halbzeit folgte ein Kopfballtor von Jhoan Esteban Pena Valencia zum 3:0 (54.). Der FC Lune hatte zwar Chancen durch Gaglin und Wiebalck, doch blieb vorerst glücklos. Kjell Arndt erzielte in der 66. Minute sein zweites Tor, bevor Mattis Griesel für Lune per Elfmeter auf 1:4 verkürzte (70.). Doch Stubben ließ nicht nach: Fynn Kampmeyer (71.) und Owen Nehrke (75.) sorgten für den finalen 6:1-Sieg.

Im Duell zwischen Tabellenführer SG WDB und dem TV Donnern setzten sich die Gastgeber mit 2:0 durch. Lukas Kück traf in der 7. Minute zum 1:0. Nur kurze Zeit später tauchte er allein im Strafraum der Gäste auf und erhöhte auf 2:0. Timo Wendelken bereitete den Treffer vor. Im zweiten Abschnitt blieb die Partie torlos. Am Sonntag ist die SG WDB in Stubben zu Gast. Donnern empfängt den TV Langen II.

Fabian Castro Rajao markierte in der 13. Minute den ersten Treffer für Langen. In der 64. Minute erhöhte Martin Leichner auf 2:0, unterstützt von Moritz Kranz. Ein unglückliches Eigentor von Patrick Hoedt brachte Düring in der 66. Minute auf 2:1 heran. Doch Marian Schenk sorgte mit zwei Toren (69. und 90. Minute) für den klaren 4:1-Sieg der Gastgeber.

Die SG FAW II trat nicht zum Spiel an und der FC H/U III siegte kampflos mit 5:0.

Die Partie begann glücklich für die Gäste: Nach einer scharfen Ecke traf Debstedts Keeper ins eigene Netz. Kurz vor der Halbzeit gelang Debstedt der Ausgleich: Bennet Fürst verwandelte einen Elfmeter souverän. In der zweiten Halbzeit, genauer gesagt in der 79. Minute, brachte Gianluca Klatte Debstedt mit einem Kopfballtreffer nach einer präzisen Freistoßvorlage von Fürst auf die Siegerstraße.