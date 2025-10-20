 2025-10-15T11:43:40.576Z

Spielbericht
2. Kreisklasse Süd: Der 11. Spieltag im Überblick

WDB holt Plichtsieg +++ FAW II tritt nicht an +++ Albrecht schiesst Stotel II zum Sieg

Der 11. Spieltag der 2. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Gestern, 12:30 Uhr
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel II
TSV Sievern
TSV SievernSievern II
3
2
Abpfiff
Im Spiel der Zweitvertetungen des TSV Stotel und TSV Sievern setzten sich die Gastgeber mit 3:2 durch. Stefan Albrecht brachte Stotel in der 22. Minute in Führung. Kurz darauf verwandelte Alex Guggenheimer einen Elfmeter für Sievern zum 1:1. Albrecht traf per Elfmeter in der 54. Minute und legte in der 63. Minute für Malte Felix Giesemann auf, der auf 3:1 erhöhte. Guggenheimer sorgte in der 89. Minute für den Endstand.

Gestern, 12:00 Uhr
FC Lune
FC LuneFC Lune II
SG Blau-Weiss Stubben
SG Blau-Weiss StubbenBW Stubben
1
6
Die Gäste dominierten das Spiel und gewannen mit 6:1. Kjell Arndt brachte Stubben in der 7. Minute in Führung. Ruben Bieker erhöhte in der 26. Minute auf 2:0, nachdem Fynn Kampmeyer ihn ideal bedient hatte. Nach der Halbzeit folgte ein Kopfballtor von Jhoan Esteban Pena Valencia zum 3:0 (54.). Der FC Lune hatte zwar Chancen durch Gaglin und Wiebalck, doch blieb vorerst glücklos. Kjell Arndt erzielte in der 66. Minute sein zweites Tor, bevor Mattis Griesel für Lune per Elfmeter auf 1:4 verkürzte (70.). Doch Stubben ließ nicht nach: Fynn Kampmeyer (71.) und Owen Nehrke (75.) sorgten für den finalen 6:1-Sieg.

Gestern, 12:00 Uhr
SG WDB
SG WDBSG WDB
TV Donnern
TV DonnernTV Donnern
2
0
Im Duell zwischen Tabellenführer SG WDB und dem TV Donnern setzten sich die Gastgeber mit 2:0 durch. Lukas Kück traf in der 7. Minute zum 1:0. Nur kurze Zeit später tauchte er allein im Strafraum der Gäste auf und erhöhte auf 2:0. Timo Wendelken bereitete den Treffer vor. Im zweiten Abschnitt blieb die Partie torlos. Am Sonntag ist die SG WDB in Stubben zu Gast. Donnern empfängt den TV Langen II.

Gestern, 11:30 Uhr
TV Langen
TV LangenTV Langen II
TSV Düring
TSV DüringTSV Düring
4
1
Abpfiff
Fabian Castro Rajao markierte in der 13. Minute den ersten Treffer für Langen. In der 64. Minute erhöhte Martin Leichner auf 2:0, unterstützt von Moritz Kranz. Ein unglückliches Eigentor von Patrick Hoedt brachte Düring in der 66. Minute auf 2:1 heran. Doch Marian Schenk sorgte mit zwei Toren (69. und 90. Minute) für den klaren 4:1-Sieg der Gastgeber.

Fr., 17.10.2025, 19:30 Uhr
FC Hagen/Uthlede
FC Hagen/UthledeHagen/Uthl. III
SG FAW
SG FAWSG FAW II
5
0
§ Urteil
Die SG FAW II trat nicht zum Spiel an und der FC H/U III siegte kampflos mit 5:0.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Debstedt
TSV DebstedtTSV Debstedt
TSV Nesse
TSV NesseTSV Nesse
2
1
Die Partie begann glücklich für die Gäste: Nach einer scharfen Ecke traf Debstedts Keeper ins eigene Netz. Kurz vor der Halbzeit gelang Debstedt der Ausgleich: Bennet Fürst verwandelte einen Elfmeter souverän. In der zweiten Halbzeit, genauer gesagt in der 79. Minute, brachte Gianluca Klatte Debstedt mit einem Kopfballtreffer nach einer präzisen Freistoßvorlage von Fürst auf die Siegerstraße.

Do., 23.10.2025, 19:30 Uhr
SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu.
SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu.SG Landwürden
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel II
19:30
Das Spiel findet am 23. Oktober statt

