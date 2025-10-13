2. Kreisklasse Süd: Der 10. Spieltag im Überblick

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 10. Spieltag der 2. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Am Freitagabend setzte sich Erfahrung gegen Jugend durch. Die SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu. entführte mit einem 2:0-Sieg beim bisherigen Tabellenführer die Punkte aus Stubben. Tobias Stolle brachte die Gäste früh in der 9. Minute in Führung. In der 31. Minute erhöhte Lucas Poppe per Kopfball nach einer Flanke von Malte Müller auf 2:0. Die Bemühungen der Hausherren führten zu keinem Treffer und in der Schlussphase sah Timo Fittschen von Stubben die Ampelkarte (83. Minute).

Nachdem der TSV Debstedt bereits am Mittwoch die Bezirksligareserve des MTV Bokel mit einem 8:0 auf die Heimreise schickte, setzte der TSV gegen die zweite Mannschaft des TSV Stotel noch einen Treffer drauf und gewann 9:0. Jan-Henry Seedorf eröffnete in der 10. Minute nach einer Vorlage von Bennet Fürst das Schützenfest. Nur vier Minuten später erhöhte Gianluca Klatte auf 2:0. Seedorf traf kurz vor der Halbzeit zum 3:0. Nach dem Seitenwechsel spielte Hendrik Senkbeil, der in der 49., 59. und 71. Minute drei weitere Tore erzielte, groß auf. Niklas Marke steuerte in der 78. und 80. Minute ebenfalls zwei Treffer bei, beide vorbereitet von Fürst. Den Schlusspunkt setzte Bennet Udo Zychla in der 90. Minute. Damit kehrt der TSV vorläufig zurück an die Tabellenspitze.

Im spannenden Flutlicht-Duell zwischen dem FC Hagen/Uthlede III und dem TSV Sievern II setzte sich die Heimelf mit 2:1 durch. Carsten Steilen brachte die Gastgeber in der 26. Minute nach Vorarbeit von Jan Hasselmann in Führung. Nach der Pause erhöhte Hasselmann selbst in der auf 2:0, nachdem Niklas Städtler ihm den Ball vorlegte. Für den TSV Sievern II reichte es nur noch zum Anschlusstreffer. Ein Kopfball von Marvin Lüders landete zum 2:1-Endstand im Netz.

Am Freitagabend gewann die SG FAW II die Partie gegen den TV Langen II mit 4:1. Johannes Dammann brachte die Hausherren in der 41. Minute nach Vorarbeit von Julien Hermann in Führung. Zwei Minuten später glich Fabian Castro Rajao für die Gäste aus. Nach der Pause übernahm die SG FAW das Kommando: Kai-Johannes Müller traf in der 56. Minute zur erneuten Führung, ein Elfmetertor von Christoph Goretzki in der 62. Minute brachte 3:1 und Julien Hermann erzielte den 4:1-Endstand. Somit überholten die Hausherren die Langener in der Tabelle.

Die SG WDB ging zwar früh durch Dustin Graw in Führung, brauchte danach aber lange um so richtig Fahrt aufzunemen. Düring glich durch Wadim Owsjannikow (23') aus. Vor der Halbzeitpause brachte ein Kopfballtor von Timo Wendelken die Führung für den Favoriten, der nach dem Seitenwechsel so richtig aufdrehte. Es folgten weitere Treffer von Graw (56', 65') und Wichmann (60', 73'), sowie Jonas Rohen (81') und Philipp König (87') zum klaren 8:1-Endstand.

Im Duell zwischen dem TV Donnern und dem FC Lune II setzte sich der Gast klar mit 5:0 durch. Bendix Nietfeld eröffnete das Schützenfest in der 29. Minute nach einer präzisen Vorlage von Joon Wiebalck. Christian Kjölleberg erhöhte in der 65. und 75. Minute, beide Male assistiert von Wiebalck. Fynn-Jonas Strauß traf in der 84. Minute zum 0:4, bevor Thorge Böttjer in der 87. Minute den Schlusspunkt setzte. Wiebalck glänzte mit vier Vorlagen.