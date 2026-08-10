2. Kreisklasse Süd: Der 1. Spieltag im Überblick

– Foto: Thies Meyer

Nach dem Seitenwechsel machten die Gastgeber nahtlos da weiter: P. Janz stellte in der 47. Minute auf 3:0. Die SG ließ im weiteren Verlauf nicht nach, und so bauten N. Brünjes in der 63. Minute zum 4:0 sowie D. Napolitano in der 73. Minute zum 5:0-Endstand das Ergebnis zu einem verdienten Kantersieg aus.

Die Hausherren legten einen konzentrierten Auftritt hin und gingen in der 20. Minute durch D. So mit 1:0 in Führung. Noch vor dem Pausenpfiff schlug So erneut zu und erhöhte in der 33. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 2:0, was gleichzeitig den Halbzeitstand markierte.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm die Begegnung im zweiten Durchgang richtig Fahrt auf. In der 62. Minute brachte J. Wiebalck die Hausherren mit 1:0 in Führung. Die Gäste zeigten sich davon jedoch wenig beeindruckt und glichen nur drei Minuten später (65. Minute) durch L. Silva Quintas zum 1:1 aus. In der Schlussphase lieferten sich beide Teams einen rasanten Schlagabtausch: Zunächst brachte M. Ritter den FC Lune II in der 76. Minute erneut mit 2:1 in Front, doch Wehden II antwortete prompt und traf im direkten Gegenzug (77. Minute) durch R. Schütze zum 2:2-Ausgleich. Am Ende blieb es bei diesem leistungsgerechten Unentschieden.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 16. Minute durch Lukas Kowalewski mit in Führung. Die Antwort des TSV Nesse ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Bereits in der 18. Minute glich Jonas Prüser mit einem platzierten Distanzschuss zum 1:1 aus. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel drängte Stotel wieder auf die Führung. In der 64. Minute war es Bekir Yapici, der einen Foulelfmeter zum 1:2 für die Gäste verwandelte. Nesse zeigte sich davon unbeeindruckt und drehte das Spiel in der Schlussphase innerhalb von nur zwei Minuten komplett. Zunächst traf Noah Schädlich in der 74. Minute ebenfalls per Foulelfmeter zum 2:2-Ausgleich. Nur eine Minute später (75. Minute) schlug Schädlich erneut zu und brachte die Hausherren mit seinem zweiten Treffer zum 3:2 in Front. Der TSV Stotel II bewies Moral und kam in der 82. Minute noch zum verdienten Ausgleich: Eilert Knoop traf per Kopfball nach einer Vorlage von Justin Solle zum 3:3. Kurz darauf dezimierten sich die Gäste in der 85. Minute, als Alexander Famulla nach einem groben Foulspiel die Rote Karte sah.

Die Hausherren gingen in der 37. Minute durch L. Corovic mit 1:0 in Führung, was gleichzeitig den Pausenstand markierte. Nach dem Seitenwechsel bauten die Gastgeber den Vorsprung weiter aus: In der 56. Minute war es D. Haaren, der zum 2:0 traf. Die Gäste vom TV Langen II steckten jedoch nicht auf und kamen in der Folge noch zum Anschlusstreffer, sodass es am Ende beim knappen 2:1-Heimsieg für die SG Beverstedt/Wellen blieb.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 30. Minute durch Sascha Ullrich-Hill mit 1:0 in Führung, nachdem zuvor bereits ein Freistoß der Gäste an die Latte gelandet war. Nach dem Seitenwechsel bauten die Gäste ihre Führung aus: In der 56. Minute war es Vinzenz von Holten, der mit einem Distanzschuss aus 40 Metern in den linken Giebel zum 2:0 für die Gäste traf. Landwürden steckte jedoch nicht auf und verkürzte in der 74. Minute, als Niklas Eichel eine Freistoßflanke aus dem linken Halbfeld völlig unbedrängt am zweiten Pfosten per Kopf zum 1:2 im Tor unterbrachte. Die Gäste schlugen in der Schlussphase noch einmal zu: In der 86. Minute gewann Kai-Johannes Müller einen Zweikampf gegen den Innenverteidiger und hämmerte das Leder aus 20 Metern unter die Latte zum 3:1 für die Gäste. Zwar kam die SG Landwürden in der Nachspielzeit (90.+2 Minute) durch Thorge Neide noch zum 2:3-Anschlusstreffer, zu mehr reichte es jedoch nicht mehr. Am Ende blieb es beim knappen Auswärtssieg für die SG FAW II.