2. Kreisklasse Süd: Der 1. Spieltag

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 1. Spieltag der 2. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Do., 04.09.2025, 19:30 Uhr SG FAW SG FAW II TSV Düring TSV Düring 19:30 PUSH

Das Spiel findet am m 4. September 2025 statt

In der Maisfeld-Arena Donnern begann das Spiel zwischen TV Donnern und TSV Sievern mit einem frühen Elfmeter für die Gäste, den Tom Matussek zum 0:1 verwandelte. Doch die zweite Halbzeit gehörte klar den Hausherren: Niklas Bruns glich direkt nach Wiederanpfiff aus, gefolgt von Noa Josh Bolz, der das 2:1 erzielte. Bryar Mahmoud Hassan erhöhte auf 3:1, bevor Tim Buller mit einem Eigentor für Sievern auf 3:2 verkürzte. In der Schlussminute sicherte Andre Meyer mit einem Kopfball das 4:2 für Donnern.

Der FC Hagen/Uthlede III setzt seine Siegesserie auch eine Klasse höher fort. Dustin Dehnenkamp brachte Stubben in der 38. Minute mit einem Traumtor von der Mittellinie in Führung. Doch die zweite Halbzeit gehörte Hagen/Uthlede: Christoph Werde glich in der 71. Minute aus, bevor Carsten Steilen nur eine Minute später die Wende herbeiführte. Dehnenkamp sah in der 85. Minute die Rote Karte und Stubben konnte die Gäste nicht mehr in Bedrängnis bringen.

In einem packenden Saisonauftakt besiegte der MTV Bokel II den TV Langen II mit 4:3. Florian Mehrtens brachte Langen nach 31 Minuten in Führung, gefolgt von einem Elfmeter-Tor von Armin Gusalic kurz vor der Halbzeit (44'). Justin Knauf verkürzte für Bokel kurz darauf (45'). Ein Eigentor von Marius Robran (48') sorgte für den Ausgleich, doch Gusalic traf erneut für Langen (52'). Jascha Stern verwandelte einen Elfmeter für Bokel (59'), bevor Marten Zelt in der 75. Minute das entscheidende Tor erzielte. Die Schlussphase überstanden die Bokeler mit etwas Glück und viel Defensivarbeit.

Die Gäste gingen früh in Führung: Rückkehrer Dustin Graw nutzte einen Fehler in der Debstedter Abwehr und schob nach einem langen Ball von Philipp König zum 0:1 ein (14. Minute). Doch die Heimelf antwortete stark. Zunächst glich Pepe Louis Boldt nach einer Vorlage von Hendrik Senkbeil aus (32.), bevor Bennet Fürst kurz vor der Pause das 2:1 erzielte, nachdem ein Freistoß zu kurz abgewehrt wurde (41.). Nach der Halbzeit drängte WDB, doch die Debstedter erhöhten durch Niklas Marke auf 3:1 (57.). Jannis Bühring verkürzte für die Gäste in der 74. Minute. In der Schlussphase sah Justin-Steven Strohmann die gelb-rote Karte (89.) und die SG WDB konnte die Niederlage nicht mehr abwenden.

Yarick Schneider brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung. Nach der Halbzeit glich Klaas Winkler für Nesse aus, bevor Philip Jaschke und Winkler mit einem Freistoß auf 3:1 erhöhten. Schneider verkürzte, und Joon Wiebalck sicherte in der Nachspielzeit per Elfmeter den Punkt für Lune. Schiedsrichter