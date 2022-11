2. Kreisklasse St.II: Derbysiege für Bokel und Landwürden Geestland III baut Vorsprung aus +++ Nesse siegt wieder

Der 13. Spieltag der 2. Kreisklasse Cuxhaven in der kompakten Übersicht:

Donnern führte bis zur Halbzeit noch und ging dann doch als Verlierer vom Platz. Michael Steilen trug sich dreimal in die Torschützenliste ein und hatte maßgeblichen Anteil am 7:2-Auswärtssieg seiner Mannschaft. Der FC H/U III hat sich in der Tabelle weiter verbessert und nun sogar ein positives Torverhältnis.