2. Kreisklasse Nord: Spitzenteams siegen souverän

– Foto: T. Bornhöft

Am 10. Spieltag der 2. Kreisklasse Nord erledigten die führenden Teams ihre Aufgaben. Während Tabellenführer FC Cuxhaven II dem TuS Eiche Stinstedt seine erste Saisonniederlage zufügte, wurden die ärgsten Verfolger ihrer Favoritenrolle gerecht.

Nach vier sieglosen Ligauftritten kehrte die Reserve der Spielvereinigung BISON in die Erfolgsspur zurück. Schon nach einer Viertelstunde gelang Cornelis Schukken das Führungstor. Der DSC geriet endgültig ins Hintertreffen, als Oskar Hamann die Ampelkarte sah (53.). Jannis Bröckelmann sowie Nico Eschholz stellten in Überzahl auf 3:0 für die Hausherren.

Erwartungsgemäß klare Verhältnisse herrschten in Sahlenburg. Der amtierende Meister dominierte gegen den noch punktlosen Aufsteiger und erfreute sich an einem halben Dutzend Toren durch insgesamt fünf verschiedene Akteure. Cengiz Cakmak avancierte durch zwei verwandelte Elfmeter zum Doppelpacker.

Auch in Altenbruch war mit einem klaren Spielausgang zu rechnen. Die noch auf den ersten Sieg wartende TSV-Zweitvertretung wehrte sich tapfer und gestaltete den ersten Abschnitt ausgeglichen. Keine 180 Sekunden nach dem Seitenwechsel brachte Rick Flore den TSV Altenwalde III in Front. Ingo Pannhorst sorgte in Minute 66 mit dem 0:2 für die Entscheidung.

Noch vor den Stadtrivalen Sahlenburg II und Altenwalde III grüßt die Bezirksliga-Reserve des FC Cuxhaven weiter von der Spitze. Auf dem Grodener Kunstrasenplatz gab sie auch gegen das bis dato noch ungeschlagene Eiche Stinstedt den Ton an und führte schon zur Pause mit 2:0. Kurz nach Wiederanpfiff stellte Senjamin Hajrizaj auf 3:0, weshalb das schnelle Anschlusstor von Marvin Brünjes nicht allzu sehr störte. Jarno Böhm baute den Vorsprung eine knappe Viertelstunde vor Schluss wieder aus.

Die SG Am Dobrock II verpasst es, den Druck auf die Topteams aufrechtzuerhalten. Dabei erzielte Marec Grave im Gastspiel bei der Geversdorfer Zweitvertretung per Elfmeter das 0:1 (28.). Nahezu im direkten Gegenzug glich Jan-Hendrik Mahler aus. In der Folge änderte sich am Resultat nichts mehr, womit der TSV wesentlich besser leben konnte.

Der FC Land Wursten II trat nicht an. Somit gewinnt der TSV Oberndorf kampflos mit 5:0-Toren.