2. Kreisklasse Nord: Sahlenburg und RWC feiern Dreierpacker

– Foto: Thorben Bornhöft

In der 2. Kreisklasse Nord wurde am Sonntag der 23. Spieltag durchgeführt. Kampflos gewann der TSV Altenwalde III, während sich die Reserven der Sportfreunde Sahlenburg und von Rot-Weiss Cuxhaven sehr gut aufgelegt präsentierten.

Eine Halbzeit lang konnte das Schlusslicht aus Hechthausen dagegenhalten, dann übernahm Sahlenburg das Kommando und entschied mit vier Toren binnen 20 Minuten die Begegnung. Zum Matchwinner avancierte Ibram Soriba Soumah, der zwischen der 55. und 68. Minute einen lupenreinen Hattrick verbuchte. Tizian Bredemeyer gelang kurz vor Spielende noch das Ehrentor.

Am Freitagabend unterlag der TSV Altenbruch II in einem Nachholspiel der FCC-Reserve mit 0:5. Zwei Tage später musste er die nächste Pleite in dieser Höhe einstecken. Allerdings steckte im Vergleich mit dem TSV Altenwalde III ein Nichtantritt dahinter. Der Zweitplatzierte gewann damit bereits zum dritten Mal in dieser Saison kampflos.

In Lamstedt herrschten letztlich auch klare Verhältnisse, was daran lag, dass die Zweitvertretung von Rot-Weiss Cuxhaven bis zur letzten Sekunde weiter den Weg nach vorne suchte. So hieß es am Ende 5:1 für die Gäste, bei denen Vincent Schult mit drei Toren herausstach. Neben dem Führungstreffer stellte er in der Nachspielzeit auch noch den Endstand her.

Der FC Cuxhaven II verpasste knapp ein perfektes Wochenende. Das Nachholspiel gegen den Vorletzten aus Altenbruch dominierte er nach Belieben (5:0). Beim TuS Eiche Stinstedt erzielte Roman Birkhahn nach 38 Minuten das Führungstor. Die Hausherren hielten aber dagegen und glichen nach dem Seitenwechsel durch Marvin Brünjes aus.

Die spektakulärste Partie fand in der Wingst statt. Lange befanden sich die Gastgeber auf der Siegerstraße. Denn sie führten bis eine knappe Viertelstunde vor Schluss durch Tore von Marvin-Sebastian Meyn und Patrick Schueler mit 2:0. Der TSV Geversdorf II stemmte sich gegen die Niederlage und drehte die Begegnung bis zur 83. Minute. Peter Roeben (2) sowie Tom Dos Santos Junge zeigten sich dafür verantwortlich. Allerdings trafen die Oste-Kicker in Person von Rainer Jabben auch noch ins eigene Gehäuse - gleichbedeutend mit dem 3:3-Endstand.

Do., 28.05.2026, 19:00 Uhr Duhner SC Duhnen II SpVgg BISON SpVgg BISON II 19:00 PUSH