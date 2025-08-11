2. Kreisklasse Nord: Sahlenburg II startet mit einem Dutzend Toren

– Foto: Thorben Bornhöft

Die 2. Kreisklasse Nord lieferte zum Saisonstart einige interessante Resultate. Besonders auf sich aufmerksam machten die Sportfreunde Sahlenburg II als amtierender Meister. Doch auch die Zweitvertretungen der Stadtrivalen FC Cuxhaven II und Rot-Weiss Cuxhaven erfreuten sich an Erfolgserlebnissen.

Im Duell der beiden Absteiger aus der 1. Kreisklasse schied letztlich ein einziger Treffer über den Spielausgang. Julius Hoffmeister gelang das goldene Tor zugunsten der Spielvereinigung BISON II, die bereits Ende Mai das letzte Aufeinandertreffen für sich entschied.

Trotz des Meistertitels verzichtete die Sahlenburger Reserve auf den Aufstieg in die 1. Kreisklasse. Dass sie für die Verhältnisse der 2. Kreisklasse auf einen herausragend besetzten Kader zurückgreifen kann, bekam Neuling Land Wursten II zu spüren, der mit 12:2 unter ging. Gleich acht Akteure trafen für die Sportfreunde. Andre Jünger verbuchte einen Dreierpack. Die beiden Ehrentore für die Gäste erzielte Kilian Schult.

Ganz anders erging es dem TSV Oberndorf, einem weiteren Aufsteiger. Dieser gewann sein Auftaktspiel beim TSV Altenbruch II mit 1:0. Alexander Meyer erzielte den einzigen Treffer im Kanalstadion.

Ein Treffer mehr fiel zur frühen Anstoßzeit von 11.30 Uhr. Vincent Schult netzte doppelt ein für die Zweitvertretung von Rot-Weiss Cuxhaven, die ihr Auftaktspiel gegen den die Reserve der neugegründeten SG Am Dobrock mit 2:0 für sich entschied.

Noch klarere Verhältnisse herrschten in Groden, wo der FC Cuxhaven II der Duhner Reserve keine Chance ließ. Zwar egalisierte Max Jonas Folgmann das 1:0 von Jaymie Janzow, doch bis zur Pause führte der FCC mit 4:1. Nach dem Seitenwechsel legte Marvin Künkele sogar noch das 5:1 nach.

Bereits am Donnerstagabend stieg der Vergleich der Zweitvertretungen aus Lamstedt und Hechthausen. Bis zur 86. Minute mussten die rund 100 Zuschauer auf einen Treffer warten, ehe Mattis Bitter das 1:0 für die Hausherren erzielte, die die vergangene Spielzeit als Vizemeister beendeten.