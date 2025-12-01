2. Kreisklasse Nord: Sahlenburg II glänzt in erster Hälfte

Nach ausgeglichener Anfangsphase gingen die Hausherren in der 25. Minute in Führung. Eine wunderbare Kombination endete bei Joshua Simon Reymers, der die Hereingabe von Ande Jünger aus kurzer Distanz verwertete. Kurz darauf fiel ein verunglückter Abschlag von SG-Schlussmann Jona Senel vor die Füße von Amir Mohamed Dubad, der aus der Ferne sofort abzog und ins verwaiste Tor traf - 2:0 (29.). Keine 180 Sekunden später schlenzte jener Dubaz einen Freistoß aus halblinker Position zum 3:0 ins lange Eck. Noch vor der Pause erhöhte der von Cengiz Cakmak bediente Steewen Björn Georg Christmann sogar noch auf 4:0. Die Begegnung war damit frühzeitig entschieden. Die Gäste betrieben im zweiten Abschnitt durch Yurii Kharchenko, der einen Fehlpass des Sahlenburger Keeper Lars Strohsack bestrafte, Ergebniskosmetik. Auf der Gegenseite patzte jedoch Senel ebenfalls, sodass Cakmak den alten Abstand wiederherstellte. Für den 5:2-Endstand zeigte sich schließlich Lena Nullmeyer per Handelfmeter verantwortlich.