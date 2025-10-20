2. Kreisklasse Nord: Podendorf mit Zehn-Tore-Woche

– Foto: Thies Meyer

In der 2. Kreisklasse Nord marschieren der FC Cuxhaven II, TSV Altenwalde III sowie der furios aufspielende Aufsteiger TSV Oberndorf weiter vorne weg. Geprägt wurde die Woche jedoch vom TuS Eiche Stinstedt um Torjäger Stefan Podendorf.

Am Donnerstagabend absolvierte der TuS Eiche Stinstedt ein Nachholspiel bei der Reserve von Rot-Weiss Cuxhaven und gewann spektakulär mit 7:4. Zum Matchwinner avancierte wieder einmal Stefan Podendorf, der gleich sechsmal einnetzte. Der Angreifer und seine Teamkollegen zeigten sich drei Tage später erneut in bester Verfassung. Die Zweitvertretung des FC Land Wursten hatte nichts entgegenzusetzen. Sie kassierte letztlich eine zweistellige Niederlage, wozu der herausragende Podendorf vier Treffer beisteuerte.

Im Aufeinandertreffen der beiden einzigen noch sieglosen gelang dem TSV Altenbruch II der Befreiungsschlag. Das 1:0 von Ole Schlichting egalisierte Dustin Steven Lages umgehend. Jenem Lages gelang zehn Minuten vor Ende der Siegtreffer, sodass die zweite Hechthauser Auswahl weiter auf den ersten Punktgewinn warten muss.

Zwei unterschiedliche Spielhälften erlebte das Publikum in Duhnen. Anfangs dominierten die favorisierten Gäste. Zur Pause stand es bereits 3:0 für die Sahlenburger Reserve um den erneut treffsicheren Cengiz Cakmak. Dennoch geriet sie noch in Bedrängnis. Sascha Baumgart sowie Mohammad Khalil verkürzten bis zur 66. Minute. Der Ausgleich blieb der DSC-Zweivertretung jedoch vergönnt.

Die SG Am Dobrock II musste dagegen nach oben abreißen lassen. Das 1:0 von Yurii Kharchenko erwies sich als nicht ausreichend. Denn im zweiten Abschnitt kamen die Gäste stärker auf. Jannis Bröckelmann erzielte den Ausgleich (69.). Neun Zeigerumdrehungen sorgt Tobias Harms für die komplette Wende zugunsten der Spielvereinigung BISON II. Cornelis Schukken erhöhte in der Endphase sogar noch auf 1:3.

Derweil mischt der TSV Oberndorf weiter die Liga auf. Der Aufsteiger feierte bereits den achten Saisonsieg. Auf eigener Anlage ließ er bislang noch keinen Punkt liegen. Alexander Meyer sowie Joshua Carroll zeigten sich für die Tore verantwortlich. Der zwischenzeitliche Geversdorfer Ausgleich gelang Henning Gellert.

Noch zwei Punkte vor Oberndorf liegt der Spitzenreiter FC Cuxhaven II. Auch in Lamstedt ließ er nichts anbrennen. Schon im ersten Abschnitt brachten Benjamin Hajrizaj und Sinan Aydin die Bezirksliga-Reserve auf die Siegerstraße. Nach dem Seitenwechsel fand der TSV keine Antwort, sondern kassierte stattdessen sogar noch zwei Platzverweise.