2. Kreisklasse Nord: Podendorf-Dreierpack stoppt Altenwalde III Oberndorf gewinnt souverän bei BISON II

– Foto: Thies Meyer

In der 2. Kreisklasse Nord fanden am Sonntag zwei Nachholspiele statt, in denen reichlich Tore fielen. Im Einsatz waren mit dem TSV Oberndorf und TSV Altenwalde III auch zwei Spitzenteams.

In Steinau herrschten klare Verhältnisse. Der TSV Oberndorf wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Besonders gut aufgelegt präsentierte sich Alexander Meyer, der seine Saisontore neun bis elf erzielte. Neben ihm trug sich Dominik Junge in die Torschützenliste ein. Sein Team rückte durch den 4:0-Erfolg bis auf einen Zähler an Spitzenreiter FC Cuxhaven II heran.