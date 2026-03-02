2. Kreisklasse Nord: Podendorf-Dreierpack stoppt Altenwalde III

In der 2. Kreisklasse Nord fanden am Sonntag zwei Nachholspiele statt, in denen reichlich Tore fielen. Im Einsatz waren mit dem TSV Oberndorf und TSV Altenwalde III auch zwei Spitzenteams.
In Steinau herrschten klare Verhältnisse. Der TSV Oberndorf wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Besonders gut aufgelegt präsentierte sich Alexander Meyer, der seine Saisontore neun bis elf erzielte. Neben ihm trug sich Dominik Junge in die Torschützenliste ein. Sein Team rückte durch den 4:0-Erfolg bis auf einen Zähler an Spitzenreiter FC Cuxhaven II heran.
Der TSV Altenwalde III hätte sogar auf Rang eins springen können. Dem stand allerdings der TuS Eiche Stinstedt und sein Torjäger Stefan Podendorf im Wege. Dieser netzte gleich dreimal ein und besorgte die zwischenzeitliche 3:1-Führung. Die Gäste glichen durch zwei verwandelte Elfmeter von Andreas Kloock aus. Der Siegtreffer blieb in den verbleibenden mehr als 30 Minuten beiden Teams vergönnt.