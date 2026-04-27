2. Kreisklasse Nord: Oberndorf mit perfekter englischer Woche Spektakel in Stinstedt +++ Sahlenburger Reserve siegt kampflos von FuPa Cuxhaven · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thies Meyer

In der 2. Kreisklasse Nord fanden aus unterschiedlichen Gründen am Sonntag nur drei Begegnungen statt. Sie lieferten aber reichlich Tore und darüber hinaus aufschlussreiche Erkenntnisse im Meisterschaftsrennen.

Die Cuxhavener Reserve unterlag erst am Mittwoch Spitzenreiter Oberndorf nach couragiertem Auftritt mit 3:4. Beim TuS Eiche Stinstedt geriet sie durch einen Doppelschlag erneut ins Hintertreffen. Marvin Brünjes und Stefan Podendorf sorgten für den 2:0-Halbzeitstand. Doch nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt. Binnen 21 Zeigerumdrehungen netzten die Gäste viermal ein. Dustin Lammerich - in der Hinserie noch Stammtorwart der ersten Mannschaft - leitete die Wende ein. Volkan Topaloglu und Tom Oje Holst (2) legten nach. Den Auswärtssieg fuhr RWC dennoch nicht ein. Marvin Wilkens verkürzte auf 3:4 (85.). In der letzten Minute der regulären Spielzeit bekam der Gastgeber noch einen Elfmeter zugesprochen, den Brünjes zum 4:4 verwandelte.

Acht Spiele, acht Siege: So lautet die makellose Bilanz des TSV Oberndorf im Jahr 2026. Unter der Woche rang er Rot-Weiss Cuxhaven II mit 4:3 nieder. In Cadenberge ließ er weniger Zweifel am Sieg aufkommen und gewann ungefährdet. Ein Eigentor von Hauke Fastert ebnete den Weg (27.). Im zweiten Abschnitt legten Dominic Sabel und Andre Möller per Elfmeter nach. Der Spitzenreiter - als Aufsteiger durchaus überraschend in diese Position gekommen - unterstrich damit nochmals, dass mit ihm im Meisterschaftsrennen bis zum Ende zu rechnen sein wird.

Klare Verhältnisse herrschten in Hechthausen, wo die Geversdorfer Zweitvertretung nach dem Nichtantritt aus der Vorwoche wieder in die Spur fand. Sie bezwang den Tabellenletzten Hechthausen II souverän mit 4:0. Jasper Kohrs traf vor der Pause und und Tom Dos Santos Junge danach doppelt.

Lamstedt II trat nicht an. Die Sportfreunde Sahlenburg II gewannen kampflos mit 5:0-Toren.

Do., 30.04.2026, 18:30 Uhr TSV Altenwalde Altenwalde III SpVgg BISON SpVgg BISON II 18:30 PUSH

Das Spiel wird am 30. April ausgetragen.

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr FC Cuxhaven FC Cuxhaven II TSV Altenbruch Altenbruch II 20:00 PUSH