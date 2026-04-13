2. Kreisklasse Nord: Oberndorf mit Kantersieg, Spektakel in Stinstedt FCC-Reserve zurück in der Erfolgsspur +++ Geversdorfer Last-Minute-Doppelschlag +++ Sahlenburg II im ersten Abschnitt von der Rolle von FuPa Cuxhaven · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Domenic Schöngraf, Eileen

Der 19. Spieltag der 2. Kreisklasse Nord bot gleich 29 Tore in sechs Partien. Äußerst treffsicher präsentierte sich der TSV Oberndorf. Doch auch andere Teams zeigten sich offensiv hervorragend aufgelegt.

Nach drei sieglosen Partien am Stück besaß der FC Cuxhaven II wieder Grund zur Freude. Den Weg zum Erfolg über die BISON-Zweitvertretung ebnete ein Doppelschlag durch Leon Morice Künkele sowie Calvin Heinsohn, der einen Elfmeter verwandelte, kurz vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel schraubten Fabio Oliveira Marques und Sinan Aydin den Vorsprung auf 4:0 in die Höhe.

Selbiges Endresultat gab es von der Kampfbahn zu vermelden. Rot-Weiss Cuxhaven II überrollte die Sahlenburger Reserve im ersten Abschnitt. Vincent Schult (2), Patrick Wolf und Wayne Thate besorgten die 4:0-Führung nach 33 Minuten. Zwischenzeitlich ließen die Gäste einen Strafstoß ungenutzt. In der Folge brachte RWC die klare Führung gegen die mit einem Formhoch angereisten Sportfreunde sicher ins Ziel.

Das größte Spektakel des Wochenendes entwickelte sich in Stinstedt, wo der TSV Altenbruch II beflügelt vom Sieg aus der Vorwoche frei aufspielte und schon nach 18 Minuten dank eines Doppelpacks von Rene Voll mit 2:0 führte. Die Hausherren meldeten sich zwar binnen weniger Minuten durch Jannes Beckmann und Torjäger Stefan Podendorf zurück, doch noch vor der Pause netzte Ole Beckmann zur neuerlichen Gästeführung ein. Keine 60 Sekunden nach Wiederanpfiff erhöhte der überragende Voll sogar auf 2:4. Der zweite Sieg in Folge blieb den Gästen jedoch nicht vergönnt. Eiche Stinstedt bewies Moral und glich in einer hitzigen zweiten Hälfte noch zum 4:4 aus. Thorben Fontes und Malte Tiedemann zeigten sich für den 4:4-Endstand verantwortlich.

Ein einziger Treffer stellte dagegen in Duhnen den Unterschied her. Marvin-Sebastian Meyn vollendete nach Vorlage von Brian Tiedemann nach 56 Minuten zum 0:1 und sorgte dafür, dass die SG Am Dobrock II das Duell der Kreisliga-Reserven knapp für sich entschied.

Der TSV Oberndorf bestätigte am Sonntag seine Rolle als formstärkste Mannschaft der Liga. Er entschied auch das fünfte Spiel im laufenden Kalenderjahr souverän für sich. Schlusslicht Hechthausen II hatte von Beginn an nichts entgegenzusetzen und ging letztlich mit 0:9 unter. Für den Zweitplatzierte, den nur noch vier Tore von Spitzenreiter Altenwalde III trennen, verbuchte Alexander Meyer einen Dreierpack, Tim Zeiler köpfte gleich zweimal ein. Dazu kamen Treffer von Jan Woltmann (2), Michael Woltmann und Dominic Sabel.