2. Kreisklasse Nord: Oberndorf marschiert weiter

– Foto: Thies Meyer

Der 22. Spieltag der 2. Kreisklasse Nord lieferte keine Veränderungen an der Tabellenspitze. Denn sowohl der TSV Oberndorf als auch TSV Altenwalde III blieben siegreich, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise.

Der Spitzenreiter erhielt erhebliche Gegenwehr vom TuS Eiche Stinstedt, der schon nach acht Minuten durch Volkmar Fontes in Führung ging. Doch wieder fand er eine Antwort. Andre Möller glich aus. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte ein Eigentor von Malte Tiedemann das 2:1, gleichbedeutend mit dem Tor zum zehnten Sieg in Folge.

Noch am Donnerstag ergatterte die Spielvereinigung BISON II ein achtbares Remis beim TSV Altenwalde III. Beim Schlusslicht aus Hechthausen konnte sie nicht an den starke Auftritt anknüpfen und kam daher nicht über eine Nullnummer hinaus. TuRa bleibt damit zwar weiter sieglos, erfreute sich aber zumindest am vierten Punkt der laufenden Spielzeit.

Eine hervorragenden Anfangsphase gab den Ausschlag zugunsten der Oste-Kicker. Jasper Kohrs und Albrecht Pohl sorgten für die 2:0-Führung nach einer Viertelstunde. Die DSC-Zweitvertretung hielt dagegen, verkürzte keine 120 Sekunden nach dem Seitenwechsel durch Leonard Ajeti. Als Henning Gellert dann auch noch die Rote Karte sah, drohte die Partie zu kippen. Peter Roeben sorgte schließlich mit dem 3:1 für die Entscheidung, wodurch Geversdorf in der Tabelle an Duhnen vorbeizog.

Klare Verhältnisse herrschten im Aufeinandertreffen der beiden Bezirksliga-Reserven. Özgün Celik, Teil der ersten Mannschaft des FC Cuxhaven, traf im ersten Abschnitt doppelt. Auf der anderen Seite verletzte sich der Cheftrainer von Rot-Weiss Cuxhaven Philipp Schlüter schwer an der Achillessehne. In der 49. Minute ließ Jarno Böhm noch das 0:3 folgen, ehe die Partie austrudelte.

Bis zur 57. Minute lagen die Hausherren dank eines Treffers von Jonas Beckmann in Front. Dann kippte die Begegnung. Arne Behnemann glich aus. Eine Viertelstunde später brachte ein Doppelschlag von Niklas Gornott und Marcel Peikert Lamstedt II endgültig auf die Siegerstraße. Gornott stellte kurz vor Schluss sogar noch auf 1:4.