2. Kreisklasse Nord: Oberndorf krönt sich zum Meister Hechthausen II steigt ab +++ Auch FCC-Reserve vor dem Aufstieg von FuPa Cuxhaven · Heute, 05:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thies Meyer

Bis zum letzten Spieltag wurde in der 2. Kreisklasse Nord um den Meistertitel gekämpft. Zum strahlenden Sieger avancierte letztlich der TSV Oberndorf, der eine überragende Rückserie am Samstagnachmittag krönte.

Das Spiel brachte keinerlei tabellarischen Veränderungen mehr ein. Der TuS Eiche Stinstedt gewann dank eines Doppelschlages von Luca Söhl sowie Volkmar Fontes mit 2:0 und sicherte sich Rang sechs. Stefan Podendorf ging zwar leer aus, sicherte sich aber dennoch mit 24 Treffern den Titel des Torschützenkönigs.

Der FC Cuxhaven II wurde seiner Favoritenrolle in Hechthausen gerecht und gewann ungefährdet mit 5:2. Leon Künkele gelang dabei ein Dreierpack. Da der TSV Altenwalde III sein Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen will, steht die Reserve des Bezirksliga-Meisters vor dem Sprung in die 1. Kreisklasse. TuRa hingegen muss sich als Schlusslicht - den schon im Saisonverlauf zurückziehenden FC Land Wursten II ausgeklammert - in die 3. Kreisklasse zurückziehen.

Das Stadtduell entschied die Duhner Zweitvertretung für sich und zog damit noch an RWC II vorbei. Arne Buschbeck traf zwar doppelt für die Hausherren und hielt damit die Spannung aufrecht. Doch der DSC fand immer wieder eine Antwort. Mohammad Khalil sorgte eine knappe Viertelstunde vor Schluss mit dem 2:4 für die Entscheidung.

Letztlich hielt die Altenbrucher Reserve aufgrund der Hechthauser Niederlage die Klasse. Die eigene Aufgabe konnte sie allerdings nicht meistern. Auf dem Ausweichplatz in Groden verlief das Geschehen bis zur 59. Minute ausgeglichen, ehe Niklas Riedel zum 1:2 traf. Kurz darauf erhöhte Niklas Ortmann auf 1:3. Die SG Am Dobrock II landete somit auf einem zufriedenstellenden fünften Rang.

Der TSV Oberndorf ging mit zwei Vorsprung auf Verfolger Altenwalde III in den letzten Spieltag. In Sahlenburg komplettierte er sein Meisterstück. Das schwierige Auswärtsspiel in Sahlenburg entschied das Team von Spielertrainer Alexander Meyer mit 2:0 für sich. Dieser leitete den Führungstreffer von Andre Möller ein und sorgte nach dem Seitenwechsel für Klarheit. Der Aufsteiger marschierte dank einer perfekten Rückrunde ohne jeglichen Punktverlust direkt durch in die 1. Kreisklasse.