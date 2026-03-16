2. Kreisklasse Nord: Oberndorf gewinnt Spitzenspiel Altenbrucher und Hechthauser Reserve mit nächstem Erfolgserlebnis +++ Highlights bei FuPa-TV aus der Wingst und Oberndorf von FuPa Cuxhaven · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thies Meyer

Am Sonntag stieg der erste reguläre Rückrundenspieltag der 2. Kreisklasse Nord. Zwei Begegnungen fielen der Nichtbespielbarkeit der Plätze zum Opfer. An der Tabellenspitze sowie im Abstiegskampf herrschte dennoch Bewegung.

In der Hinserie sammelte TuRa Hechthausen II lediglich einen Zähler ein. Aus den zwei Auftritten im Jahr 2026 stehen bereits zwei Punkte zu Buche. Dabei wäre jeweils sogar mehr drin gewesen. Am gestrigen Sonntag gelang Rostyslav Shevchenko das Führungstor gegen den TuS Eiche Stinstedt. Jannik Beckmann glich zwar frühzeitig aus, doch mehr war nicht drin für den Fünftplatzierten. Ab der 68. Minute musste er in Unterzahl agieren, konnte daher womöglich mit dem 1:1 noch leben.

Die Zweitvertretung der Sportfreunde Sahlenburg verpassten den perfekten Start ins zweite Halbjahr hauchdünn. Dabei drehten sie in Steinau einen Rückstand. Ibram Soriba Soumah erzielte in der 89. Minute das 1:2, welches jedoch nicht den Siegtreffer bedeutete. In der siebten Minute der Nachspielzeit traf Nico Eschholz noch zum 2:2.

Ebenfalls ein Unentschieden gab es in Geversdorf. Im Duell zweier Abstiegskandidaten legte Josch Würker für die Hausherren vor. Nach dem Seitenwechsel glich Jonas Beckmann per Strafstoß aus, sodass die Altenbrucher Reserve ihre Punktzahl von vier aus der Hinserie binnen zwei Spielen verdoppelte.

Das Topspiel des 16. Spieltags bestritten der TSV Oberndorf und FC Cuxhaven II. Zum Matchwinner avancierte Alexander Meyer, dem in der 37. Minute das 1:0 gelang. In der Nachspielzeit sorgte er mit seinem 13. Saisontor für die Entscheidung. Oberndorf zieht damit in der Tabelle an der Bezirksliga-Reserve vorbei und grüßt von Rang zwei.