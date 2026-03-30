2. Kreisklasse Nord: Oberndorf bejubelt Kemme-Dreierpack im Topspiel Glatte Siege für Sahlenburger und Duhner Reserven +++ FCC II stolpert in Geversdorf von FuPa Cuxhaven · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thies Meyer

Der 18. Spieltag der 2. Kreisklasse Nord stand im Zeichen des Spitzenspiels zwischen dem TSV Oberndorf und TSV Altenwalde III, welches sich zu einer überraschend klaren Angelegenheit entwickelte. Zuvor patzte der ärgste Verfolger überraschend.

Eröffnet wurde der Spieltag am Samstag in der Wingst. In einer zähen Begegnung setzte sich die SG Am Dobrock II sich gegen das wieder wacker schlagende, aber glücklos agierende Schlusslicht aus Hechthausen knapp durch. Marec Grave verwandelte in der 82. Minute eine Flanke von Gunnar Bolowski zum 1:0-Siegtor.

Klarere Verhältnisse herrschten in Duhnen, wo die DSC-Reserve im Vergleich mit dem TuS Eiche Stinstedt durch einen Doppelschlag von Angelo Noto und Sascha Baumgart auf die Siegerstraße einbog. Neun Minuten vor Ende der regulären Spielzeit sorgte der eingewechselte Andre Leffin für die Entscheidung - 3:0.

Ebenfalls nichts anbrennen ließen die 2026 noch ungeschlagenen Sportfreunde aus Sahlenburg. Sie dominierte von Beginn an gegen Altenbruch II. Die Überlegenheit spiegelte sich auch im Resultat wider. Schon zur Pause stand es 3:0. Am Ende bejubelten die Hausherren einen 5:1-Erfolg, wobei sich gleich fünf verschiedene Akteure - darunter auch der treffsichere Cengiz Cakmak - in die Torschützenliste eintrugen.

Auch in Steinau jubelte der Cuxhavener Vertreter. Dank eines Doppelpacks von Vincent Schult setzte sich die RWC-Zweitvertretung bei der Spielvereinigung BISON II knapp durch. Das Anschlusstor von Sebastian Woltmann kam zu spät.

Einen herben Rückschlag erlitt der in 2026 weiter sieglosen FC Cuxhaven II. Die Bezirksliga-Reserve blieb in Geversdorf offensiv glücklos. Das 1:0 aus der 26. Minute von Tom Dos Santos Junge konnte sie nicht mehr egalisieren, sodass es die zweite Niederlage in Folge - verbunden mit dem Ausscheiden aus dem Meisterschaftsrennen - setzte.