Ligabericht
2. Kreisklasse Nord: Oberndorf beißt sich in der Spitzengruppe fest

Lamstedt II dreht Rückstand +++ Sahlenburger Reserve siegt souverän +++ Rot-Weiss Cuxhaven II tritt nicht an

In der 2. Kreisklasse Nord fanden am Sonntag nur vier der sieben geplanten Begegnungen statt. Der Favoritenrolle wurden der TSV Oberndorf sowie die Sportfreunde Sahlenburg II gerechnet. Negativ in Erscheinung trat dagegen die Bezirksliga-Reserve von Rot-Weiss Cuxhaven.

Gestern, 11:30 Uhr
TSV Geversdorf
TSV GeversdorfGeversdorf II
SpVgg BISON
SpVgg BISONSpVgg BISON II
0
3
Abpfiff

Das Duell der beiden Kreisliga-Reserven entschieden die Gäste recht souverän für sich. Die Weichen auf Sieg stellte Tobias Harms mit seinem Führungstreffer kurz vor der Pause (50.). Nach dem Seitenwechsel legten Cornelis Schukken sowie Joris Mangels nach, sodass die Spielvereinigung BISON II glatt mit 3:0 gewann.

Gestern, 13:00 Uhr
FC Land Wursten
FC Land WurstenLand Wursten II
SF Sahlenburg
SF SahlenburgSahlenburg II
0
5
Abpfiff

Erwartungsgemäß klare Verhältnisse herrschten in Wremen. Der FC Land Wursten II hatte dem amtierenden Meister aus Sahlenburg nur wenig entgegenzusetzen. Cengiz Cakmak (2) und Rodrigo Manuel Maria Dos Santos sorgten für die beruhigende 3:0-Führung. Dennoch kam in der Endphase Hektik auf. Beide Seiten verloren jeweils einen Akteur durch eine Gelb-Rote Karten. Bei Zehn-gegen-zehn schraubten Ramadan Uwihanganye per Elfmeter sowie Joshua Simon Reymers den Vorsprung auf 5:0 in die Höhe.

Gestern, 16:00 Uhr
TSV Oberndorf
TSV OberndorfOberndorf
TSV Altenbruch
TSV AltenbruchAltenbruch II
4
1
Abpfiff

Noch vor der Sahlenburger Zweitvertretung rangiert der TSV Oberndorf. Der Aufsteiger mischt weiter die Liga auf und rückte bis auf einen Zähler an Spitzenreiter FC Cuxhaven II heran. Auf eigener Anlage hatte er das Geschehen gegen den Vorletzten Altenbruch II über weite Strecken im Griff. So konnte sich der TSV auch einen durch Joshua Carroll vergebenen Elfmeter erlauben. Letztlich trafen Lars-Ole Huneke, Carroll, Alexander Meyer sowie Tim Zeiler für die Hausherren zum 4:1-Erfolg. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer steuerte Kilian Michels bei.

Gestern, 12:30 Uhr
SG Am Dobrock
SG Am DobrockSG Am Dobrock II
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven II
-
-
§ Urteil

Bereits zum zweiten Mal im Verlauf der Saison trat Rot-Weiss Cuxhaven II nicht an. Die Reserve der SG Am Dobrock gewann daher kampflos mit 5:0-Toren.

Gestern, 12:30 Uhr
TuRa Hechthausen
TuRa HechthausenHechthausen II
TSV Lamstedt
TSV LamstedtLamstedt II
1
2
Abpfiff

Trotz Pausenführung bleibt TuRa Hechthausen II das einzige sieglosen Team der Liga. Das 1:0 von Mateo Dammann bogen die Gäste durch Treffer von Jörg Tiedemann, der keine 60 Sekunden nach Wiederanpfiff ausglich, sowie Niklas Stüve um.

Im Waldstadion Hechthausen trafen TuRa Hechthausen und der TSV Lamstedt in einem spannenden Duell der 2. Kreisklasse aufeinander. Mateo Dammann brachte die Gastgeber in der 16. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Nach der Halbzeit glich Jörg Tiedemann für Lamstedt in der 46. Minute aus. Niklas Stüve sicherte den Gästen in der 71. Minute den Sieg mit einem weiteren Treffer.

Gestern, 14:00 Uhr
TuS Eiche Stinstedt
TuS Eiche StinstedtTuS Eiche
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde III
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

Gestern, 12:30 Uhr
Duhner SC
Duhner SCDuhnen II
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cux II
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

