2. Kreisklasse Nord: Oberndorf beißt sich in der Spitzengruppe fest

In der 2. Kreisklasse Nord fanden am Sonntag nur vier der sieben geplanten Begegnungen statt. Der Favoritenrolle wurden der TSV Oberndorf sowie die Sportfreunde Sahlenburg II gerechnet. Negativ in Erscheinung trat dagegen die Bezirksliga-Reserve von Rot-Weiss Cuxhaven.

Das Duell der beiden Kreisliga-Reserven entschieden die Gäste recht souverän für sich. Die Weichen auf Sieg stellte Tobias Harms mit seinem Führungstreffer kurz vor der Pause (50.). Nach dem Seitenwechsel legten Cornelis Schukken sowie Joris Mangels nach, sodass die Spielvereinigung BISON II glatt mit 3:0 gewann.

Erwartungsgemäß klare Verhältnisse herrschten in Wremen. Der FC Land Wursten II hatte dem amtierenden Meister aus Sahlenburg nur wenig entgegenzusetzen. Cengiz Cakmak (2) und Rodrigo Manuel Maria Dos Santos sorgten für die beruhigende 3:0-Führung. Dennoch kam in der Endphase Hektik auf. Beide Seiten verloren jeweils einen Akteur durch eine Gelb-Rote Karten. Bei Zehn-gegen-zehn schraubten Ramadan Uwihanganye per Elfmeter sowie Joshua Simon Reymers den Vorsprung auf 5:0 in die Höhe.

Noch vor der Sahlenburger Zweitvertretung rangiert der TSV Oberndorf. Der Aufsteiger mischt weiter die Liga auf und rückte bis auf einen Zähler an Spitzenreiter FC Cuxhaven II heran. Auf eigener Anlage hatte er das Geschehen gegen den Vorletzten Altenbruch II über weite Strecken im Griff. So konnte sich der TSV auch einen durch Joshua Carroll vergebenen Elfmeter erlauben. Letztlich trafen Lars-Ole Huneke, Carroll, Alexander Meyer sowie Tim Zeiler für die Hausherren zum 4:1-Erfolg. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer steuerte Kilian Michels bei.

Bereits zum zweiten Mal im Verlauf der Saison trat Rot-Weiss Cuxhaven II nicht an. Die Reserve der SG Am Dobrock gewann daher kampflos mit 5:0-Toren.

Trotz Pausenführung bleibt TuRa Hechthausen II das einzige sieglosen Team der Liga. Das 1:0 von Mateo Dammann bogen die Gäste durch Treffer von Jörg Tiedemann, der keine 60 Sekunden nach Wiederanpfiff ausglich, sowie Niklas Stüve um.

