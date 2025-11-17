 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligabericht
2. Kreisklasse Nord: Nur zwei Spiele fanden statt

FCC-Reserve geht mit Sieg in die Winterpause +++ Eiche Stinstedt verpatzt englische Woche +++ Altenwalde III siegt kampflos

Witterungsbedingt wurde der 15. Spieltag der 2. Kreisklasse Nord nur noch stark eingeschränkt durchgeführt. An Erfolgserlebnissen durften sich die Reserven des FC Cuxhaven und der Spielvereinigung BISON erfreuen, während der TSV Altenwalde III von einem Nichtantritt profitierte.

Sa., 15.11.2025, 17:00 Uhr
SpVgg BISON
SpVgg BISONSpVgg BISON II
TuS Eiche Stinstedt
TuS Eiche StinstedtTuS Eiche
2
1
Abpfiff

Unter der Woche verlor der TuS Eiche Stinstedt das Nachbarschaftsduell beim TSV Lamstedt II trotz doppelter Führung mit 2:3. Das entscheidende Tor fiel erst in der Nachspielzeit. Am Samstag verließ der Sechstplatzierte erneut als knapper Verlierer das Spielfeld in Bülkau. Das 1:0 von Jannis Bröcklmann egalisierte Torjäger Tobias Podendorf umgehend. Doch auf das 2:1 durch Tobias Schulze fanden die Gäste keine Antwort. Die Spielvereinigung BISON II liegt somit nun mit 23 Punkten gleichauf.

So., 16.11.2025, 11:00 Uhr
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde III
TuRa Hechthausen
TuRa HechthausenHechthausen II
5
0
§ Urteil

TuRa Hechthausen II trat nicht an. Der TSV Altenwalde III gewinnt kampflos mit 5:0-Toren.

So., 16.11.2025, 13:00 Uhr
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cux II
SG Am Dobrock
SG Am DobrockSG Am Dobrock II
2
0
Abpfiff

Die Bezirksliga-Reserve des FC Cuxhaven hält dank des Kunstrasens in Groden den Trainings- und Spielrhythmus aufrecht. Diesen Vorteil wandelte e auch am Sonntag in Zählbares um. Schon im ersten Abschnitt trafen Jarno Böhm sowie Leon Morice Künkele zur 2:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel konnte der Tabellenführer sich auf seine stabile Defensive um Keeper Hartmut Becker verlassen und brachte den Vorsprung ins Ziel.

