2. Kreisklasse Nord: Nur zwei Spiele fanden statt

– Foto: Thies Meyer

Witterungsbedingt wurde der 15. Spieltag der 2. Kreisklasse Nord nur noch stark eingeschränkt durchgeführt. An Erfolgserlebnissen durften sich die Reserven des FC Cuxhaven und der Spielvereinigung BISON erfreuen, während der TSV Altenwalde III von einem Nichtantritt profitierte.

Unter der Woche verlor der TuS Eiche Stinstedt das Nachbarschaftsduell beim TSV Lamstedt II trotz doppelter Führung mit 2:3. Das entscheidende Tor fiel erst in der Nachspielzeit. Am Samstag verließ der Sechstplatzierte erneut als knapper Verlierer das Spielfeld in Bülkau. Das 1:0 von Jannis Bröcklmann egalisierte Torjäger Tobias Podendorf umgehend. Doch auf das 2:1 durch Tobias Schulze fanden die Gäste keine Antwort. Die Spielvereinigung BISON II liegt somit nun mit 23 Punkten gleichauf.

TuRa Hechthausen II trat nicht an. Der TSV Altenwalde III gewinnt kampflos mit 5:0-Toren.