2. Kreisklasse Nord: Nur das Spitzenspiel fand statt

Auf dem Kunstrasenplatz in Groden besaßen die Gäste bei starkem Wind zunächst leichte Vorteile. Nach einer knappen halben Stunde gingen sie in Führung. Dirk Loth köpfte infolge eines Eckballs von Andreas Kloock am ersten Pfosten unbedrängt zum 0:1 ein. Anschließend kam der FCC stärker auf, scheiterte aber mehrfach am stark aufgelegten Marcus Rüther. Doch auch sein Gegenüber Hartmut Becker stellte mehrfach sein Können unter Beweis. Seine Vordermänner zeigten dagegen den ein oder anderen Wackler. So sah Calvin Heinsohn kurz nach dem Seitenwechsel aufgrund eines ungeschickten Einsteigens die Ampelkarte. In Unterzahl meldeten sich die Hausherren. Justin Künkele köpfte noch an den Pfosten, doch Leon Moorige Künkele staubte zum 1:1 ab (61.). Die Freude hielt jedoch nur kurz an. Keine 180 Sekunden darauf lag Altenwalde wieder vorne. Auslöser war erneut ein Eckball, den diesmal Rick Flore per Kopf zum 1:2 verwertete. Den Vorsprung brachten die abgeklärten Gäste letztlich ins Ziel.