2. Kreisklasse Nord: Klare Niederlagen für Kellerkinder

– Foto: Thies Meyer

Am 13. Spieltag der 2. Kreisklasse Nord hatten die Abstiegskandidaten nur wenig zu bestellen. Sie erlitten deftige Pleiten, wofür unter anderem auch der weiter oben mitmischende FC Cuxhaven II verantwortlich war.

Noch unter der Woche überrollte Eiche Stinstedt das Schlusslicht aus Hechthausen mit 8:1. Diesmal erhielt der TuS wesentlich mehr Gegenwehr. Das Führungstor von Stefan Podendorf egalisierte Max Ole Wisch in der 77. Minute, sodass die Geversdorfer Reserve einen Punkt ergatterte.

Spitzenteam empfängt Tabellenletzten: Die Voraussetzungen versprachen einen klaren Spielausgang auf dem Grodener Kunstrasenplatz. Tatsächlich ging der FC Cuxhaven früh durch Jeremy Bölke in Führung, musste sich aber bis in die zweite Hälfte hinein gedulden, ehe weitere Treffer fielen. Mit einem lupenreinen Hattrick schraubte Sinan Aydin den Vorsprung auf 4:0 in die Höhe.

Zum Stadtduell wichen die Zweitvertretungen von Duhnen und Rot-Weiss Cuxhaven witterungsbedingt auf dem Kunstrasenplatz am Strichweg aus. Sie duellierten sich auf Augenhöhe. Nach 90 Minuten stand allerdings kein Treffer zu Buche.

Wesentlich mehr Betrieb herrschte in Cadenberge. Die SG Am Dobrock II wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. Die Reserve aus Altenbruch verkürzte zwar zwischenzeitlich durch Meher Bechir Mrassi auf 2:1, doch Thies Albern stellte schon kurz darauf den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Yurii Kharchenko mit seinen Saisontoren acht und neun auf 5:1 für den Sechstplatzierten.

Der brillant gestartete Aufsteiger aus Oberndorf verpasste es erstmals den Sieg aus eigener Anlage. Die Sportfreunde Sahlenburg II, immerhin amtierender Meister, erwiesen sich als starker Gegner. Chancen ergaben sich für beide Mannschaften. Sie blieben jedoch ungenutzt, weshalb es nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Reinhard Kuck 0:0 stand.

Als Kilian Schult die FCLW-Zweitvertretung nach neun Minuten in Führung brachte, dürften durchaus Hoffnungen auf den dritten Saisonsieg vorhanden gewesen sein. Das Blatt wendete sich allerdings schnell. Schon zur Pause führte die Spielvereinigung BISON II mit 4:1. Am Ende hieß es sogar 7:1, wozu Cornelis Schukken gleich drei Treffer beisteuerte.

So., 08.03.2026, 11:00 Uhr TSV Altenwalde Altenwalde III TSV Lamstedt Lamstedt II 11:00 PUSH