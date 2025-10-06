2. Kreisklasse Nord: Kharchenko-Viererpack binnen vier Minuten

– Foto: Thies Meyer

Der neunte Spieltag der 2. Kreisklasse Nord lieferte reichlich Tore und hochinteressante Resultate. Besonders auf sich aufmerksam machten die SG Am Dobrock II um Yuri Kharchenko sowie der TuS Eiche Stinstedt, der gegen den TSV Oberndorf eine begeisternde Aufholjagd hinlegte.

Nach 56 Minuten schien die erste Saisonniederlage für den TuS Eiche Stinstedt nicht mehr abwendbar. Dominic Sabel erzielte soeben das 1:4 für den erneut stark aufspielenden Aufsteiger aus Oberndorf. Die Hausherren gaben sich allerdings nicht auf, verkürzten durch Torjäger Stefan Podendorf sowie Jannes Beckmann, ehe Marvin Brünjes die tolle Moral in der 82. Minute mit dem 4:4 krönte. Eiche Stinstedt bleibt somit als einzige Mannschaft neben Tabellenführer FC Cuxhaven II ungeschlagen. Am kommenden Sonntag treffen beide Teams aufeinander.

Die Geversdorfer Reserve war drauf und dran in der Tabelle mit dem Duhner SC II gleichzuziehen. Dennis Schnoor hatte per Doppelpack das 1:0 von Sascha Baumgart in eine Gästeführung umgebogen. In der 83. Minute gelang Oliver Schäuble per Kopf der Ausgleich. Keine 120 Sekunden später kam es noch schlimmer für die Oste-Kicker. Denn Jonas Heidelberg traf aus der Distanz zum 3:2, sodass beide Teams in der Tabelle nun sechs Zähler trennen.

Längst nicht so viel Spannung herrschte in Cadenberge, obwohl die Gäste durch Kilian Schult in Führung gingen. Kurz danach verloren sie Keeper Tim Karstedt per Platzverweis. Den numerischen Vorteil nutzte die SG Am Dobrock II konsequent aus. Schnell bog sie die Begegnung um, ehe zwischen Minute 24 und 31 Yurii Kharchenko übernahm und sagenhafte vier Treffer erzielte. In der Folge erhöhten Niklas Ortmann, Jannis Burda und Kevin Lange noch auf 9:1 für die sich in der Spitzengruppe etablierenden Hausherren. Alle Highlights des Spiels gibt es bei FuPa-TV zu sehen.

Das Duell der Bezirksliga-Reserven entschied der FC Cuxhaven souverän für sich. Tore von Marvin Künkele, Leon Morice Künkele und dem eingewechselten Jaymie Janzow brachten nicht nur den 3:0-Erfolg über Rot-Weiss Cuxhaven, sondern auch den Erhalt der Tabellenführung.

Frühzeitig klare Verhältnisse herrschten in Lamstedt. Schon nach 41 Minuten führte die Heimmannschaft mit 3:0 und hatte den noch sieglosen TSV Altenbruch II dabei stets unter Kontrolle. In der Endphase schraubte Jörg Tiedemann mit zwei weiteren Treffern den Vorsprung noch auf 5:0 in die Höhe.

Das Spitzenspiel stieg in Altenwalde. Die dritte Mannschaft unterstrich dabei im Vergleich mit dem amtierenden Meister aus Sahlenburg, warum mit ihr wieder weit oben zu rechnen ist. Das zwischenzeitliche 0:1 von Abdirahim Ahmed Warsame egalisierte Christian Tavares umgehend per Elfmeter. Rick Flore traf noch kurz vor der Pause sogar zum 2:1. Für die Entscheidung sorgte Dirk Sehlmeyer in der 58. Minute - 3:1. Somit springt Altenwalde III auf den zweiten Platz, wobei die Tabellenführung in greifbarer Nähe ist.

Mi., 22.10.2025, 19:30 Uhr SpVgg BISON SpVgg BISON II TuRa Hechthausen Hechthausen II 19:30 PUSH