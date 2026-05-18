2. Kreisklasse Nord: Hechthausen II feiert ersten Saisonsieg

– Foto: Thies Meyer

In der 2. Kreisklasse Nord liefern sich der TSV Oberndorf und TSV Altenwalde III weiter einen packenden Zweikampf um die Meisterschaft. Im Tabellenkeller schrieb die Reserve von TuRa Hechthausen eine besondere Geschichte.

Das Schlusslicht feierte nämlich im 22. Anlauf seinen ersten Saisonsieg. Auf dem Grodener Kunstrasen dominierte es gegen den Vorletzten Altenbruch II vor allem im ersten Abschnitt. Julius Trautmann besorgte nach nicht einmal 180 Sekunden die schnelle Führung. Mateo Dammann erhöhte per Doppelschlag vor der Pause auf 3:0. Kurz nach dem Seitenwechsel verkürzte Dustin Steven Lages, doch wirkliche Spannung kam nicht mehr auf.

Das Nachbarschaftsduell entschied überraschend der Außenseiter aus Duhnen für sich. 87 Minuten lang musste das Publikum auf einen Treffer warten. Dann traf Mohammad Khalil zum 0:1 und fügte Sahlenburg die dritte Heimniederlage in Folge zu.

Ebenfalls nur ein Treffer fiel im Vergleich der punktgleich ins Spiel gegangenen Zweitvertretungen von BISON und der SG Am Dobrock. Jubeln durfte die Gäste dank eines von Marec Grave verwandelten Foulelfmeters aus der 22. Minute.

Der TSV Oberndorf ließ an seinem Erfolg dagegen gar keine Zweifel aufkommen. In Geversdorf dominierte er nahezu nach Belieben und erzielte gleich acht Tore. Für die Hälfte davon war der sehr gut aufgelegte Tim Zeiler verantwortlich. So trennen den in 2026 noch makellosen Spitzenreiter nur noch Siege über die Reserven von BISON und Sahlenburg vom Durchmarsch in die 1. Kreisklasse.

Ebenfalls klare Verhältnisse schaffte der FC Cuxhaven II. Leon-Morice Künkele, Mehmed-Avdi Claßen und Jarno Böhm trafen zur beruhigenden 3:0-Führung im Heimspiel gegen den harmlosen TSV Lamstedt II. Kurz vor Schluss stellte Torwarturgestein Hartmut Becker, zugleich für die Schlussmänner der in die Landesliga aufgestiegenen ersten Mannschaft verantwortlich, per Elfmeter den 4:0-Endstand her.