 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

2. Kreisklasse Nord: Hechthausen II feiert ersten Saisonsieg

Zeiler-Viererpack: Oberndorf gewinnt haushoch +++ Altenwalde III hält Anschluss +++ Torwart-Oldie Becker trifft für FC Cuxhaven II

von FuPa Cuxhaven · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thies Meyer

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2. KK Cuxhaven Nord
Land Wursten II
RW Cuxhaven II
SpVgg BISON II
Geversdorf II

In der 2. Kreisklasse Nord liefern sich der TSV Oberndorf und TSV Altenwalde III weiter einen packenden Zweikampf um die Meisterschaft. Im Tabellenkeller schrieb die Reserve von TuRa Hechthausen eine besondere Geschichte.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Altenbruch
TSV AltenbruchAltenbruch II
TuRa Hechthausen
TuRa HechthausenHechthausen II
1
3
Abpfiff

Das Schlusslicht feierte nämlich im 22. Anlauf seinen ersten Saisonsieg. Auf dem Grodener Kunstrasen dominierte es gegen den Vorletzten Altenbruch II vor allem im ersten Abschnitt. Julius Trautmann besorgte nach nicht einmal 180 Sekunden die schnelle Führung. Mateo Dammann erhöhte per Doppelschlag vor der Pause auf 3:0. Kurz nach dem Seitenwechsel verkürzte Dustin Steven Lages, doch wirkliche Spannung kam nicht mehr auf.

Gestern, 12:30 Uhr
SF Sahlenburg
SF SahlenburgSahlenburg II
Duhner SC
Duhner SCDuhnen II
0
1
Abpfiff

Das Nachbarschaftsduell entschied überraschend der Außenseiter aus Duhnen für sich. 87 Minuten lang musste das Publikum auf einen Treffer warten. Dann traf Mohammad Khalil zum 0:1 und fügte Sahlenburg die dritte Heimniederlage in Folge zu.

Gestern, 12:45 Uhr
SpVgg BISON
SpVgg BISONSpVgg BISON II
SG Am Dobrock
SG Am DobrockSG Am Dobrock II
0
1
Abpfiff

Ebenfalls nur ein Treffer fiel im Vergleich der punktgleich ins Spiel gegangenen Zweitvertretungen von BISON und der SG Am Dobrock. Jubeln durfte die Gäste dank eines von Marec Grave verwandelten Foulelfmeters aus der 22. Minute.

Gestern, 12:30 Uhr
TSV Geversdorf
TSV GeversdorfGeversdorf II
TSV Oberndorf
TSV OberndorfOberndorf
0
8
Abpfiff

Der TSV Oberndorf ließ an seinem Erfolg dagegen gar keine Zweifel aufkommen. In Geversdorf dominierte er nahezu nach Belieben und erzielte gleich acht Tore. Für die Hälfte davon war der sehr gut aufgelegte Tim Zeiler verantwortlich. So trennen den in 2026 noch makellosen Spitzenreiter nur noch Siege über die Reserven von BISON und Sahlenburg vom Durchmarsch in die 1. Kreisklasse.

Gestern, 13:00 Uhr
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cuxhaven II
TSV Lamstedt
TSV LamstedtLamstedt II
4
0
Abpfiff

Ebenfalls klare Verhältnisse schaffte der FC Cuxhaven II. Leon-Morice Künkele, Mehmed-Avdi Claßen und Jarno Böhm trafen zur beruhigenden 3:0-Führung im Heimspiel gegen den harmlosen TSV Lamstedt II. Kurz vor Schluss stellte Torwarturgestein Hartmut Becker, zugleich für die Schlussmänner der in die Landesliga aufgestiegenen ersten Mannschaft verantwortlich, per Elfmeter den 4:0-Endstand her.

Gestern, 11:30 Uhr
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven II
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde III
3
5
Abpfiff

Die spektakulärste Begegnung des Sonntags stieg auf der Kampfbahn, wo die Rot-Weisse Reserve und der TSV Altenwalde III sich einen munteren Schlagabtausch mit mehreren Führungswechseln lieferten. Den längeren Atem besaßen die Gäste, die das 3:2 binnen sechs Zeigerumdrehungen durch Knut Thiele und Eric Goncalves umbogen. In der Schlussminute erhöhte Ingo Pannhorst sogar noch auf 3:5.

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