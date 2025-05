2. Kreisklasse Nord: Große Spannung im Abstiegskampf

In der 2. Kreisklasse Nord lieferten sich die Sportfreunde Sahlenburg II und der TSV Altenwalde III ein packendes Spitzenspiel. Im Keller bleibt es derweil weiter eng. Alle Mannschaften unterstrichen ihre Ambitionen auf den Klassenerhalt.

Ein Sieg hätte die Sahlenburger Reserve gebraucht, um es ihrer ersten Mannschaft in Sachen vorzeitiger Meisterschaft nachzumachen. Diesem kam sie aber nur nach dem 1:0 von Ali Fayad nahe. Anschließend übernahm der Gast aus Altenwalde in einer hitzigen Begegnung, die gleich drei Platzverweise brachte, das Kommando. Nach dem 3:1 durch Rick Flore schien der TSV-Erfolg zum Greifen nahe, doch in der Schlussphase traf Yaya Diakite doppelt und sorgte für den 3:3-Endstand. Somit benötigen die Sportfreunde einen Zähler, um endgültig als Meister festzustehen.