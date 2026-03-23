2. Kreisklasse Nord: Geversdorf II punktet nach 0:4-Rückstand! Spitzenteams sind allesamt siegreich +++ FCLW-Reserve zieht zurück von FuPa Cuxhaven · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thies Meyer

Am 17. Spieltag der 2. Kreisklasse Nord gaben sich die führenden Mannschaften keine Blöße. Rot-Weiss Cuxhaven II verspielte dagegen einen sicher geglaubten Sieg gegen den TSV Geversdorf II, der eine spektakuläre Aufholjagd hinlegte.

Die Sportfreunde Sahlenburg II kehrten in Stinstedt in die Erfolgsspur zurück. Stefan Podendorf gelang zwar der zwischenzeitliche Ausgleich für die Hausherren, doch nach dem Seitenwechsel erzielte Amir Mohamed Dubad das Siegtor.

Nach dem Rückzug des FC Land Wursten II wird es wohl nur einen sportlichen Absteiger aus der 2. Kreisklasse Nord geben. Erwischen dürfte es die weiter sieglose Hechthauser Reserve. Sie präsentiert sich in der Rückserie deutlich konkurrenzfähiger, musste aber gegen Duhnen II die nächste Niederlage einstecken. Julian Pascher traf doppelt für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel sorgte Philip Grun mit dem 1:3 für die vorzeitige Entscheidung.

Spitzenreiter TSV Altenwalde III gewann auch das dritte Ligaspiel des laufenden Jahres. Eike Carstens der im Saisonverlauf auch schon bei der Bezirksliga-Mannschaft zum Zug kam, sorgte nach elf Minuten für die frühe Führung. Christian Tavares legte eine Viertelstunde später nach. In der 73. Minute sorgte Tavares endgültig für Klarheit - 3:0. Altenwalde scheint somit gerüstet für das am Sonntag steigende Spitzenspiel in Oberndorf.

Der Zweitplatzierte befindet sich ebenfalls in hervorragender Form. In Lamstedt tat er sich schwer, bog aber in der Schlussphase einen Rückstand um. Die TSV-Reserve ging durch einen von Niklas Gornott verwandelten Elfmeter in Führung (66.). In der 83. Minute traf Joshua Carroll zum Ausgleich. Keine 180 Sekunden später drehte Alexander Meyer mit seinem 14. Saisontor die Partie komplett. In der Nachspielzeit erhöhte Andre Möller sogar noch auf 1:3.

Die turbulenteste Begegnung des Spieltages fand auf der Kampfbahn statt. Rot-Weiss Cuxhaven legte eine furiose Anfangsphase hin, führte nach Toren von Vincent Schult (2) sowie Niklas Zwanzig schon nach 19 Minuten mit 3:0. Als Ole Gronau nach einer Stunde ins eigene Tor vollendete, war die Partie so gut wie entschieden. Doch die Gäste legten eine eindrucksvolle Aufholjagd hin. Mats von Bargen, Peter Roeben und Josch Würker verkürzten binnen 18 Minuten auf 4:3. In der Nachspielzeit netzte letztgenannter Akteur sogar noch zum 4:4 ein.