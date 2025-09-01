2. Kreisklasse Nord: FC Cuxhaven II stürmt an die Tabellenspitze

– Foto: T. Bornhöft

Die 2. Kreisklasse Nord lieferte am vierten Spieltag einige überraschende Resultate. So mussten die bislang noch ungeschlagenen Teams der Sportfreunde Sahlenburg II und des TSV Altenwalde III erste Rückschläge einstecken. Bestens aufgelegt präsentierte sich dagegen der FC Cuxhaven II.

Wenige Höhepunkte bekam das Publikum in Neunkirchen geboten. Den einzigen Treffer des Sonntagmittags erzielten die Hausherren. Cornelis Schukken netzte in der 58. Minute ein und sicherte der Spielvereinigung BISON II einen wichtigen Heimsieg, während die Reserve aus Altenbruch weiter auf die ersten Zähler warten muss.

Der letztjährige Meister aus Sahlenburg erwischte hingegen einen gebrauchten Tag. Der TuS Eiche Stinstedt ging durch Malte Tiedemann schon nach sieben Minuten in Führung und durfte wenig später aufgrund eines Platzverweises gegen Florian König in Überzahl agieren. Die numerische Überlegenheit nutzte der Gast im weiteren Spielverlauf aus und fuhr einen letztlich deutlichen 4:1-Erfolg ein.

Nach der deftigen Niederlage in Altenwalde kehrte die DSC-Zweitvertretung in die Erfolgsspur zurück. Sie dominierte den Aufsteiger Hechthausen II, der sich bislang noch nicht in der neuen Spielklasse akklimatisieren konnte. Nach 32 Minuten stand es bereits 5:0, wozu Marius Merenz einen Dreierpack beisteuerte. Im zweiten Abschnitt gelang Leon Bark das Ehrentor für die chancenlosen Gäste.

Der TSV Altenwalde III befand sich nach dem Führungstor von Andreas Kloock auf Kurs Tabellenführung, verlor er jedoch nach dem Seitenwechsel den Faden. Ein Doppelschlag durch den frisch eingewechselten Yurii Kharchenko sowie Brian Tiedemann brachten die SG Am Drobrock II in Führung. Vitus Hartung ließ sogar noch das 3:1 folgen. Das Anschlusstor durch Christian Ruks kam zu spät.

Anders als der Mitaufsteiger aus Hechthausen sammelte der TSV Oberndorf schon einige Erfolgserlebnisse in der 2. Kreisklasse Nord. Im Vergleich mit der Lamstedter Reserve, die die Vorsaison als Vizemeister abschloss, bog er einen 0:1-Rückstand um. Dominic Sabel glich nach einer Stunde aus. In der Nachspielzeit gelang Andre Möller das umjubelte Siegtor, gleichbedeutend mit dem Sprung auf Rang zwei.

Als einzige Mannschaft vor dem TSV Oberndorf steht der FC Cuxhaven II. Dieser fegte die FCLW-Zweitvertretung vom Platz. Das schnelle 0:1 durch Justin Künkele veredelten Alieu Jermain Cruz Alves sowie Jaymie Janzow (2) noch vor der Pause. Im zweiten Durchgang wuchs der Vorsprung trotz eines Platzverweises weiter an, sodass die Bezirksliga-Reserve letztlich einen 7:0-Auswärtserfolg bejubelte.