2. Kreisklasse Nord: Erster Punkt für Altenbruch II

– Foto: Thorben Bornhöft

Der siebte Spieltag der 2. Kreisklasse Nord brachte erneut einen Wechsel an der Tabellenspitze. Der FC Cuxhaven II avancierte zum großen Gewinner. Im Keller erfreuten sich der FC Land Wursten II sowie der TSV Altenbruch II an Erfolgserlebnissen.

Der TuS Eiche Stinstedt und die neuformierte SG Am Dobrock II lieferten sich vor 85 Zuschauenden ein munteres Aufeinandertreffen, indem die Hausherren gleich zweimal vorlegten. Die Kreisliga-Reserve fand jedoch jeweils eine Antwort, sodass am Ende eine Punkteteilung zu Buche stand. Sämtliche Höhepunkte der Begegnung sind bei FuPa-TV zu sehen.

Die Hechthauser Reserve strebte im Kellerduell gegen den FC Land Wursten II ihre ersten Punkte an. Allerdings startete sie miserabel in die Begegnung. Nach nicht einmal 180 Sekunden trafen sowohl Kai Stefan Macht als auch Ludwig Sachtler für die Gäste - 0:2. Ole Schlichting verkürzte zwar gegen Ende des ersten Abschnitts, doch seine Mannschaft ging erneut leer aus. Sie agierte ab der 68. Minute zudem in Unterzahl und kassierte 13 Zeigerumdrehungen darauf das entscheidende 1:3 durch Sachtler.

In ganz anderen Gefilden bewegt sich der andere Aufsteiger aus Oberndorf. Dieser fuhr seinen bereits fünften Saisonsieg ein. Nach ausgeglichener erster Hälfte zog der TSV in Duhnen nach dem Seitenwechsel davon. Alexander Meyer sorgte per Doppelpack für den 3:1-Erfolg - gleichbedeutend mit dem Sprung auf Rang zwei.

Schon am Freitagabend schnupperte die zuvor noch punktlose Zweitvertretung aus Altenbruch am ersten Saisonsieg. Sie begann perfekt auf der Kampfbahn. Dennis Hötzfeldt sowie Jonas Beckmann per Strafstoß netzten zur 2:0-Führung nach einer Viertelstunde ein. Allerdings fand RWC II mit zunehmender Spielzeit besser in die Partie hinein. Niklas Zwanzig traf doppelt und sicherte zumindest einen Zähler.

Das Spitzenspiel des siebten Spieltags stieg auf dem Grodener Kunstrasenplatz. Der noch ungeschlagene FC Cuxhaven II empfing den Vorjahresmeister Sahlenburg II. Nach torloser erster Hälfte setzte sich die Heimmannschaft dank Treffern von Sinan Aydin sowie Fabio Oliveira Marques mit 2:0 durch.

Für die Lamstedter Zweitvertretung geht es weiter bergauf. In einer zähen Begegnung setzte sie sich knapp gegen die Spielvereinigung BISON II durch. Das goldene Tor erzielte der bereits nach 22 Minuten eingewechselte Joshua Elias Hinck (59.). Er sicherte dem TSV den dritten Sieg am Stück, wodurch der Schritt in die obere Tabellenhälfte gelang.

Mi., 08.10.2025, 19:30 Uhr TSV Geversdorf Geversdorf II TSV Altenwalde Altenwalde III 19:30 PUSH