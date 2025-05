2. Kreisklasse Nord: Eiche Stinstedt überrascht, Spieka im Torrausch

In der 2. Kreisklasse Nord steht zwar der Meister fest, aber zwei Absteiger sind noch offen. Der TuS Eiche Stinstedt und TSV Debstedt unterstrichen die Ambitionen auf den Klassenerhalt, während der SV Spieka seinen höchsten Saisonsieg feierte.

Schon am Freitagabend pirschte sich der TSV Debstedt weiter an die Nichtabstiegsplätze heran. Das frühe 1:0 von Sebastian Jark egalisierte Bennet Fürst. Beide Tore fielen per Strafstoß. Das 1:1 hatte letztlich bis zum Spielende Bestand.