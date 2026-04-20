2. Kreisklasse Nord: Eiche Stinstedt feiert Last-Minute-Sieg Geversdorf II tritt nicht an +++ BISON-Reserve mit zwei Siegen binnen vier Tagen +++ RWC II mit viertem Sieg in Folge von FuPa Cuxhaven · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Eileen Lindner

Der 20. Spieltag der 2. Kreisklasse Nord brachte keine Veränderungen an der Spitze und im Tabellenkeller, dafür aber ein packendes Duell zwischen der SG Am Dobrock II und dem TuS Eiche Stinstedt.

Beide Mannschaften lieferten sich von Beginn an einen offenen Schlagabtausch. Das frühe 1:0 von Jonas Heinbockel egalisierte Marvin Brünjes umgehend. Die Gäste übernahmen anschließend das Kommando und zogen durch Brünjes sowie Marvin Wilkens auf 3:1 davon. Dabei blieb es bis in die Schlussphase hinein. Dann meldete sich die Kreisliga-Reserve per Doppelschlag durch Niklas Riedel und Tim von der Fecht zurück. Die große Moral wurde letztlich aber nicht mit Zählbarem belohnt. In der Nachspielzeit erzielte Stefan Podendorf sein 25. Saisontor, gleichbedeutend mit dem 3:4-Endstand.

Der TSV Oberndorf, der seine Heimspiele aufgrund der Maulwurfsplage am eigenen Platz weiter in Wingst-Westerhamm austrägt, gewann auch das sechste Ligaspiel in 2026, musste dafür aber harte Arbeit verrichten. Die Duhner Zweitvertretung erwies sich als unangenehmer Gegner, der bis zum Ende an seine Chance glaubte. Für Klarheit sorgte erst Alexander Meyer in der 89. Minute mit dem 3:1. Zuvor hatte er seine Mannschaft in Führung gebracht. Josha Carroll erhöhte auf 2:0, ehe Mohammad Khalil mit dem Anschlusstreffer für neue Spannung sorgte.

Auch die Altenbrucher Reserve muss für ihre Heimspiele ausweichen. Auf dem Grodener Kunstrasenplatz musste sie binnen vier Tagen zwei klare Niederlagen einstecken. Auf das 2:5 gegen BISON II folgte ein klares 1:4 gegen Rot-Weiss Cuxhaven II, das zum vierten Mal hintereinander siegte. Der formstarke Vincent Schult traf auch im fünften Auftritt des Jahres doppelt.

Enger verlief das Stadtduell in Sahlenburg. Beide Mannschaften erspielten sich Torchancen. Treffsicherer waren jedoch die Gäste. Sinan Aydin und Fabio Oliveira Marques trafen kurz vor und nach der Pause. Shamoon Mansoor verkürzte zwar noch, konnte die unglückliche Heimniederlage aber nicht mehr verhindern, womit der FC Cuxhaven II Rang drei festigt.

Auf eine wohl ideal verlaufene englische Woche darf die Spielvereinigung BISON II zurückblicken. Sie bezwang erst Altenbruch II souverän und ließ am Sonntag auch auf eigener Anlage gegen die Lamstedter Zweitvertretung nichts anbrennen. Arne Behnemann glich zwar zwischenzeitlich aus, doch am Ende stand ein klarer 4:1-Erfolg, zu dem Nico Eschholz einen Doppelpack beisteuerte.