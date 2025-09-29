 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht

2. Kreisklasse Nord: Die Spitzenteams marschieren

Aufsteiger Oberndorf mischt weiter die Liga auf +++ LW-Reserve im Aufwärtstrend

Verlinkte Inhalte

2. KK Cuxhaven Nord
Land Wursten II
RW Cuxhaven II
SpVgg BISON II
Geversdorf II

In der 2. Kreisklasse Nord kristallisieren sich allmählich die Titelaspiranten heraus. Die bisher führenden Mannschaften waren allesamt siegreich, darunter auch der weiter mutig aufspielende Aufsteiger TSV Oberndorf.

Do., 25.09.2025, 19:30 Uhr
SpVgg BISON
SpVgg BISONSpVgg BISON II
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde III
1
4
Abpfiff

Schon am Donnerstagabend wurde die dritte Altenwalder Mannschaft ihrer Favoritenrolle in Neuenkirchen vollends gerecht. Schon zur Pause lag sie mit drei Toren in Führung. Nach dem Seitenwechsel nahmen die Gäste etwas Tempo heraus, gewannen aber dennoch souverän mit 4:1. Erfolgreich waren Christian Tavares, Christopher Claaßen, Andreas Kloock per Elfmeter sowie Dirk Loth. Das Ehrentor gelang Jannis Bröckelmann.

Gestern, 12:30 Uhr
SF Sahlenburg
SF SahlenburgSahlenburg II
TSV Lamstedt
TSV LamstedtLamstedt II
3
1
Abpfiff

Vorjahresmeister trifft auf damaligen ärgsten Verfolger: So lautete die Konstellation in Sahlenburg. Zur Tabellenspitze wird in der laufenden Spielzeit wohl nur die Sahlenburger Reserve zählen. Sie entschied das direkte Duell mit 3:1 für sich, wozu Björn Georg Christmann einen Doppelpack beisteuerte.

Gestern, 12:30 Uhr
TSV Altenbruch
TSV AltenbruchAltenbruch II
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cux II
2
4
Abpfiff

Der FC Cuxhaven II grüßt weiter von der Spitze. In Altenbruch stellte er die Weichen schon im ersten Abschnitt auf Auswärtssieg. Ein dominanter Auftritt brachte die 4:0-Pausenfhrung. Neben Justin Künkele (2) trafen Fabio Oliveira Marques und Calvin Heinsohn. Der noch sieglose Vorletzte verkürzte den Rückstand nach dem Seitenwechsel, aber musste die bereits siebte Saisonniederlage einstecken.

Gestern, 16:00 Uhr
TSV Oberndorf
TSV OberndorfOberndorf
SG Am Dobrock
SG Am DobrockSG Am Dobrock II
3
1
Abpfiff
+Video

Dritter Sieg in Folge für den TSV Oberndorf: Auch das Verfolgerduell gegen die Kreisliga-Reserve der SG Am Dobrock entschied er für sich. Dabei egalisierten die Gäste einen zwischenzeitlichen Rückstand. Jan Woltmann sowie Alexander Meyer trafen jeweils und bedienten den anderen, sodass ein 3:1-Erfolg für den auf eigener Anlage noch verlustpunktfreien Aufsteiger heraussprang.

Gestern, 13:00 Uhr
FC Land Wursten
FC Land WurstenLand Wursten II
Duhner SC
Duhner SCDuhnen II
1
1
Abpfiff

Die Reserven von Land Wursten und Duhnen befinden sich dagegen im unteren Tabellendritten. Insbesondere der FCLW musste schon die ein oder andere deftige Niederlage einstecken. Allmählich scheint sie aber zu ihrer Form zu finden. So blieb sie zum zweiten Mal hintereinander ungeschlagen. Das Führungstor von Juan Estevan Viveros De La Cruz konterte Jonas Hedielberg für den punktgleichen, aber mit einer wesentlich besseren Tordifferenz ausgestatteten DSC.

Mi., 15.10.2025, 19:30 Uhr
TSV Geversdorf
TSV GeversdorfGeversdorf II
TuRa Hechthausen
TuRa HechthausenHechthausen II
19:30

Die Begegnung wird am 15. Oktober ausgetragen.

Do., 16.10.2025, 19:30 Uhr
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven II
TuS Eiche Stinstedt
TuS Eiche StinstedtTuS Eiche
19:30

Die Begegnung wird am 16. Oktober ausgetragen.

Mehr Informationen zum Amateurfußball im Landkreis Cuxhaven

Aufrufe: 029.9.2025, 17:00 Uhr
FuPa CuxhavenAutor