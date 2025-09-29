2. Kreisklasse Nord: Die Spitzenteams marschieren

In der 2. Kreisklasse Nord kristallisieren sich allmählich die Titelaspiranten heraus. Die bisher führenden Mannschaften waren allesamt siegreich, darunter auch der weiter mutig aufspielende Aufsteiger TSV Oberndorf.

Schon am Donnerstagabend wurde die dritte Altenwalder Mannschaft ihrer Favoritenrolle in Neuenkirchen vollends gerecht. Schon zur Pause lag sie mit drei Toren in Führung. Nach dem Seitenwechsel nahmen die Gäste etwas Tempo heraus, gewannen aber dennoch souverän mit 4:1. Erfolgreich waren Christian Tavares, Christopher Claaßen, Andreas Kloock per Elfmeter sowie Dirk Loth. Das Ehrentor gelang Jannis Bröckelmann.

Vorjahresmeister trifft auf damaligen ärgsten Verfolger: So lautete die Konstellation in Sahlenburg. Zur Tabellenspitze wird in der laufenden Spielzeit wohl nur die Sahlenburger Reserve zählen. Sie entschied das direkte Duell mit 3:1 für sich, wozu Björn Georg Christmann einen Doppelpack beisteuerte.

Der FC Cuxhaven II grüßt weiter von der Spitze. In Altenbruch stellte er die Weichen schon im ersten Abschnitt auf Auswärtssieg. Ein dominanter Auftritt brachte die 4:0-Pausenfhrung. Neben Justin Künkele (2) trafen Fabio Oliveira Marques und Calvin Heinsohn. Der noch sieglose Vorletzte verkürzte den Rückstand nach dem Seitenwechsel, aber musste die bereits siebte Saisonniederlage einstecken.

Dritter Sieg in Folge für den TSV Oberndorf: Auch das Verfolgerduell gegen die Kreisliga-Reserve der SG Am Dobrock entschied er für sich. Dabei egalisierten die Gäste einen zwischenzeitlichen Rückstand. Jan Woltmann sowie Alexander Meyer trafen jeweils und bedienten den anderen, sodass ein 3:1-Erfolg für den auf eigener Anlage noch verlustpunktfreien Aufsteiger heraussprang.

Die Reserven von Land Wursten und Duhnen befinden sich dagegen im unteren Tabellendritten. Insbesondere der FCLW musste schon die ein oder andere deftige Niederlage einstecken. Allmählich scheint sie aber zu ihrer Form zu finden. So blieb sie zum zweiten Mal hintereinander ungeschlagen. Das Führungstor von Juan Estevan Viveros De La Cruz konterte Jonas Hedielberg für den punktgleichen, aber mit einer wesentlich besseren Tordifferenz ausgestatteten DSC.

Mi., 15.10.2025, 19:30 Uhr TSV Geversdorf Geversdorf II TuRa Hechthausen Hechthausen II 19:30 PUSH

Die Begegnung wird am 15. Oktober ausgetragen.