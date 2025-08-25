 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligabericht
– Foto: Thies Meyer

2. Kreisklasse Nord: Cuxhavener Teams grüßen von oben

Land Wursten II mit großer Aufholjagd +++ Geversdorfer Reserve siegt nach Rückstand +++ Turbulente Schlussphase in Lamstedt

Einen sehr unterhaltsamen dritten Spieltag mit 34 Toren in sechs Partien bekamen die Beobachter der 2. Kreisklasse Nord geboten. Besonders auf sich aufmerksam machten der TSV Altenwalde III, der FC Cuxhaven II sowie der Aufsteiger FC Land Wursten II, der trotz eines zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstandes punktete.

Gestern, 12:30 Uhr
SF Sahlenburg
SF SahlenburgSahlenburg II
SpVgg BISON
SpVgg BISONSpVgg BISON II
4
1
Abpfiff

Die Sahlenburger Reserve entschied auch das zweite Heimspiel souverän für sich. Zum Matchwinner avancierte Neuerwerbung Cengiz Cakmak, der das frühe 1:0 von Björn Steewen einleitete und selbst doppelt traf. Dazu trug sich Abdirahim Warsame in die Torschützenliste ein. Das Ehrentor für die Zweitvertretung der Spielvereinigung BISON erzielte Cornelis Schukken in der Endphase.

Gestern, 12:30 Uhr
TSV Altenbruch
TSV AltenbruchAltenbruch II
TSV Geversdorf
TSV GeversdorfGeversdorf II
2
3
Abpfiff

Drittes Spiel, dritte Niederlage, zum dritten Mal mit einem Tor Unterschied: Es wäre wahrlich mehr drin gewesen zu Saisonbeginn für den TSV Altenbruch II. Im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft aus Geversdorf lag er glich zweimal vorne. Doch in der Schlussphase bogen die Gäste durch Lukas Hökh sowie Henning Gellert den 2:1-Rückstand in einen 3:2-Auswärtssieg um.

Gestern, 11:30 Uhr
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven II
FC Land Wursten
FC Land WurstenLand Wursten II
4
4
Abpfiff

Nach dem Nichtantritt aus der Vorwoche glänzte Rot-Weiss Cuxhaven II in der ersten halben Stunde und lag nach Toren von Patrick Wolf (2) sowie Vincent Schult mit 3:0 vorne. Die Wurster Reserve zeigte sich davon unbeeindruckt, gewann sie doch in der Vorwoche nach einem 1:3-Rückstand. Chris Linzer verkürzte noch vor der Pause, ehe Kilian Schult per Doppelpack den Ausgleich herstellte. Kurz darauf brachte Namensvetter Vincent Schult RWC erneut in Führung - 4:3 (77.). Keine 120 Sekunden später jedoch besiegelte ein Eigentor von Robert Hehlert die Punkteteilung, die sich für den FCLW wie ein Sieg angefühlt haben dürfte.

Gestern, 13:00 Uhr
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cux II
TSV Oberndorf
TSV OberndorfOberndorf
4
1
Abpfiff

Als einziges Team entschied der TSV Oberndorf seine zwei Auftaktspiele für sich. Beim FC Cuxhaven II, der Keeper Hartmut Becker frühzeitig verletzungsbedingt verlor, stand er nach torloser erster Hälfte aber auf verlorenem Posten. Marvin Künkele, Özgün Celik sowie Fabio Oliveira Marques per Elfmeter sorgten binnen 19 Minuten für die 3:0-Führung. Bastian Kemme sorgte kurzzeitig nochmal für Spannung. In der Nachspielzeit schaffte Alieu Jermain Cruz Alves mit dem 4:1 aber endgültig Klarheit.

Fr., 22.08.2025, 19:30 Uhr
TSV Lamstedt
TSV LamstedtLamstedt II
SG Am Dobrock
SG Am DobrockSG Am Dobrock II
2
4
Abpfiff
+Video

Schon am Freitag stieg in Lamstedt ein Nachbarschaftsduell. Am Vortag hatte die SG Am Dobrock die Begegnung der ersten Mannschaften für sich entschieden. Die zweite Mannschaft zog nach. Bis zur 81. Minute führte sie mit 1:0, ehe Yurii Kharchenko und Jannis Burda nachlegten. Der Sieg war damit allerdings nicht in trockenen Tüchern. Fabian Holst und Dennis Hamann brachten den TSV auf 2:3 heran. Erst in der achten Minute setzte Justin Jungclaus den 2:4-Schlusspunkt.

Gestern, 11:00 Uhr
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde III
Duhner SC
Duhner SCDuhnen II
4
0
Abpfiff

Lange Zeit herrschte auch in Altenwalde Spannung. Die TSV-Drittvertretung führte zwar schnell durch einen Treffer von Nico Burghardt, konnte den Vorsprung aber lange nicht ausbauen. Eine Viertelstunde vor Schluss gelang Rick Flore das wegweisende 2:0. Tammo Rosenberg sowie Sascha Krause schraubten den Vorsprung noch auf 4:0 in die Höhe.

Fr., 03.10.2025, 14:00 Uhr
TuS Eiche Stinstedt
TuS Eiche StinstedtTuS Eiche
TuRa Hechthausen
TuRa HechthausenHechthausen II
14:00

Das Spiel wurde auf den 03. Oktober verlegt.

