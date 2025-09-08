2. Kreisklasse Nord: Cuxhavener Dominanz

– Foto: Thies Meyer

In der 2. Kreisklasse Nord geben in der Anfangsphase der Saison die Cuxhavener Vertreter den Ton an. Erst auf Rang fünf ist ein Team, das außerhalb der Kreisstadt aktiv ist, zu finden. Im Tabellenkeller befinden sich derweil zurzeit zwei Sorgenkinder.

Der TuS Eiche Stinstedt bleibt ungeschlagen, verpasste aber den dritten Saisonsieg. In der Schlussminute hatte Torben Fontes im umkämpften Vergleich mit der Duhner Zweitvertretung per Elfmeter den Siegtreffer auf dem Fuß, brachte die Kugel jedoch nicht im Netz unter. Somit trennten sich beide Teams torlos.

Weiter auf dem ersten Punkt wartet der Aufsteiger Hechthausen II. Er gestaltete die Begegnung mit der Kreisliga-Reserve der SG Am Dobrock zwar offen, konnte das 1:2 durch Kevin Lange allerdings nicht mehr kontern. Die Gäste rückten durch den bereits dritten Saisonsieg auf Rang fünf und stellen damit die aktuell beste nicht aus der Stadt Cuxhaven stammende Mannschaft,

Genauso wie TuRa Hechthausen wartet auch die Zweitvertretung des TSV Altenbruch auf das erste Erfolgserlebnis. Gegen den Vorjahresmeister aus Sahlenburg konnte sie 52 Minuten mithalten. Dann sah Merlin Kreßler nach einer Notbremse die Rote Karte. Den folgenden Elfmeter verwandelte Amir Mohamed Dubad zum 0:1. Der Torschütze ließ kurz vor dem Schlusspfiff den zweiten Treffer für die Sportfreunde folgen.

Schon am Donnerstagabend fuhr Rot-Weiss Cuxhaven II den dritten Saisonsieg ein. Den Unterschied stellte erneut Vincent Schult her. Mit seinen Toren acht und neun brachte er die Bezirksliga-Reserve auf die Siegerstraße. Marco Müller erhöhte eine knappe Viertelstunde noch auf 3:0

Der Tabellenführer FC Cuxhaven II musste sich mit einer Punkteteilung gegen die zweite Mannschaft aus Geversdorf zufriedengeben. Dabei erzielte Fabio Oliveira Marques in der 42. Minute das 1:0. Lauris Sergej Poschnar egalisierte nach dem Seitenwechsel - 1:1. In der Schlussphase haderten die Hausherren noch mit der Aberkennung des vermeintlichen Siegtores. Dennoch stehen sie weiter auf dem ersten Platz.

Die torreichste Begegnung des fünften Spieltags fand auf Herthas Höhe statt. Im Duell der Reserven dominierte über weite Strecken der TSV Lamstedt und führte nach 68 Minuten - dank dreier Treffer von Routinier Torsten Postel - mit 4:0. Der FCLW gab sich nicht auf, verkürzte durch Kilian Schult und Adrian Vollmerding, ging aber am Ende leer aus. Die Gastgeber konterten nämlich umgehend durch Dennis Hamann. Marcel Herrmann komplettierte vier Zeigerumdrehungen vor Ende der regulären Spielzeit das halbe Dutzend - 6:2.