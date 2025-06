2. Kreisklasse Nord: Cadenberge II und Debstedt feiern Klassenerhalt

Am Dienstag tütete der TSV Lamstedt II durch eine Erfolg über die Wingster Zweitvertretung die Vizemeisterschaft ein. Der Saisonabschluss glückt ebenfalls. Thore Jantzen leitete in Duhnen erst das 0:1 durch Baran Bozan ein und stellte kurz vor der Pause auf 0:2. Im zweiten Abschnitt verkürzte die DSC-Reserve zwar noch durch Mohammad Khalil, musste sich aber dennoch geschlagen geben.

Wesentlich mehr Brisanz herrschte in Cadenberge. Denn vor Anpfiff konnten beide Mannschaften noch sportlich absteigen. Zum strahlenden Sieger avancierte die Heimmannschaft. Yurii Kharchenko gelang in der ersten Hälfte ein lupenreiner Hattrick - 3:0. Thilo Faltin sowie Vincent Krüger brachten Basbeck-Osten II nochmal auf 3:2 heran. Klarheit schaffte erst Thies Albern in der 80. Minute, als er auf 4:2 erhöhte. Kurz vor Schluss stellte Niklas Ortmann sogar noch auf 5:2. Die Germania feierte den Klassenerhalt, während Basbeck-Osten II in die 3. Kreisklasse absteigen muss.