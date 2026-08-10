2. Kreisklasse Nord: Aufsteiger Althemmoor feiert Traumstart Holtz mit Viererpack +++ Michels lässt Altenbruch II jubeln +++ DSC-Reserve dreht nach Rückstand auf von FuPa Cuxhaven · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thorben Bornhöft

Die 2. Kreisklasse Nord startete am Sonntag mit fünf Partien in die Saison. Besonders gut aufgelegt präsentierte sich Aufsteiger FC Althemmoor, der einen Kantersieg einfuhr. Ebenfalls deutlich gewann der Duhner SC II.

Dabei wusste die neugegründete SG Basbeck-Osten/Hemmoor II das frühe 0:1 durch Bennet Formigo noch zu kontern. Lars Petrowski traf binnen sechs Minuten doppelt. Fünf Zeigerumdrehungen vor Pause egalisierte Khalil Khalil. Nach dem Seitenwechsel gab dann die Duhner Zweitvertretung vor allem in der Anfangsphase den Ton an. Formigo, Raul Abal Estevez und Gjevat Ajeti netzten zwischen der 55. und 60. Minute zum 2:5 ein. Damit war die Begegnung gelaufen. In der Folge ließen die Gäste nichts mehr anbrennen.

Spannung bis zur letzten Sekunde herrschte dagegen in Cadenberge, wo sich die Reserven der SG Am Dobrock und des TSV Lamstedt ein Duell auf Augenhöhe lieferten. Das Führungstor erzielten die Hausherren in der 83. Minute durch Jimmy Quaas und brachten das 1:0 in einer hektischen Schlussphase über die Ziellinie.

Einen munteren Schlagabtausch boten der TSV Altenwalde III und der TuS Eiche Stinstedt. Die Gastgeber legten durch Rick Flore sowie Nico Burhardt vor. Jannes Beckmann egalisierte per Doppelpack. Letztlich wurde der abermals auf den Aufstieg verzichtende TSV aber seiner Favoritenrolle gerecht. Eine Viertelstunde vor Schluss sorgte Neuzugang Vincent Schult für die neuerliche Führung. Wenig später stellte er auch noch den 4:2-Endstand her.

Erster Tabellenführer der 2. Kreisklasse Nord ist der FC Althemmoor, obwohl er in Geversdorf eine frühe 2:0-Führung aus der Hand gab. Der Doppelschlag der TSV-Reserve hinterließ aber keinen bleibenden Eindruck beim Aufsteiger, der im zweiten Abschnitt nach Belieben dominierte. Florian Holtz gelang sogar ein lupenreiner Hattrick. Zudem trafen zudem Misho Naskov sowie Mustafa Cali, ehe es Holtz vorbehalten war, den 8:2-Schlusspunkt zu setzen.