2. Kreisklasse Nord: Althemmoor und Duhnen II feiern Traumstart Geversdorfer Reserve trifft früh und spät doppelt +++ Altenwalde III reicht schnelle Führung nicht von FuPa Cuxhaven · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thorben Bornhöft

Nach dem zweiten Spieltag der 2. Kreisklasse Nord weisen nur noch zwei Teams eine makellose Bilanz auf. Während der Duhner SC II höchst dramatisch gewann, ließ der FC Althemmoor nichts anbrennen.

Nachdem der Aufsteiger in der Vorwoche die Geversdorfer Zweitvertretung in der zweiten Hälfte überrollte (8:2), dominierte er im ersten Heimspiel von Beginn. Florian Holtz und Hakan Topcu sorgten schon nach einer knappen Viertelstunde für die beruhigende 2:0-Führung. Der Anschlusstreffer von Dennis Dieckmann beeindruckte den FCA keineswegs. Noch vor der Pause stellte Holtz den alten Abstand wieder her. Im zweiten Abschnitt erhöhte der eingewechselten Sehii Azarov sogar noch auf 4:1 für den Spitzenreiter.

Vor dem Duell der beiden ersten Mannschaften trafen die Reserven der Spielvereinigung BISON und des TSV Geversdorf aufeinander. Die Gäste erwischten den wesentlich besseren Start. Ein Doppelschlag von Bjarne Elias Meyer und Peter Roeben brachte einen schnellen Zwei-Tore-Vorsprung. Malte Albohm gelang nach 35 Minuten der Anschlusstreffer für die zunehmend besser ins Spiel kommenden Hausherren. Bis in die Schlussphase hinein herrschte Spannung, ehe Mats von Bargen das 1:3 erzielte (81.). Roeben ließ anschließend sogar noch das 1:4 folgen.

Den ersten Ausrutscher leistete sich der TSV Altenwalde III, obwohl Dirk Loth in Cadenberge schon in der Anfangsphase das 0:1 erzielte. Die Gäste verpassten es in der Folge, den Vorsprung auszubauen. Zudem hielt die Dobrocker Reserve dagegen. Marvin-Sebastian Meyn gelang in der 57. Minute das 1:1. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff von Schiedsrichter Uwe Ehrenberg.

Die spektakulärste Begegnung des Wochenendes stieg in Duhnen, wo die Hausherren durch ein unglückliches Eigentor von Raik Hinsch frühzeitig in Führung gingen. Niklas Stüve lieferte schon in der neunten Minute die Antwort - 1:1. Keine 180 Sekunden später war Bennet Formigo zur Stelle und brachte den DSC erneut in Front. Danach beruhigte sich das Geschehen. Bis in die Nachspielzeit stand es weiter 2:1. Dann gelang Niklas Gornott der Ausgleich. Dennoch trat der TSV Lamstedt II nicht mit Zählbarem die Heimreise an. Das letzte Wort besaß nämlich Leonard Ajeti, dem das umjubelte 3:2 gelang (90+4.).