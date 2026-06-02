2. Kreisklasse Nord: Altenwalde III vertagt Meisterschaftsentscheidung Oberndorf siegt nach Rückstand +++ Hechthauser Reserve mit nächstem Achtungserfolg von FuPa Cuxhaven · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thies Meyer

In der 2. Kreisklasse Nord herrscht auch nach dem vorletzten Spieltag oben wie unten weiter Spannung. Verantwortlich dafür zeigten sich der TSV Altenwalde III und TuRa Hechthausen II.

Der TSV Oberndorf wahrte die Pole-Position, obwohl er im Heimspiel gegen die BISON-Zweitvertretung frühzeitig durch Sebastian Woltmann in Rückstand geriet. Tim Zeiler egalisierte schon in der elften Minute. Anschließend gab der Spitzenreiter den Ton an. Ein von Andre Möller verwandelter Elfmeter brachte ihn auf die Siegerstraße. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Josha Carroll auf 3:1. Mit einem Sieg in Sahlenburg würde Oberndorf am Samstag die Meisterschaft eintüten.

Bei den Sportfreunden dürfte Oberndorf nochmals erhebliche Gegenwehr erwarten. Der Viertplatzierte befindet sich nämlich weiter im Wettkampfmodus und gewann das Auswärtsspiel bei der Reserve der SG Am Dobrock durch ein spätes Tor von Abdirahim Ahmed Warsame mit 1:0.

Sechs Tore binnen vier Tagen verbuchte der Duhner SC II. Am Donnerstagabend rang er die Spielvereinigung BISON II mit 2:1 nieder. Darauf ließ er einen 2:0-Arbeitssieg über die zweite Altenbrucher Auswahl folgen. Lange hielt der Vorletzte dagegen, musste sich aber letztlich nach Toren von Mohammad Khalil sowie Marcel Daniel geschlagen geben.

Am letzten Spieltag droht Altenbruch sogar noch der Sturz ans Tabellenende. Denn TuRa Hechthausen II befindet sich im Formhoch, ließ auf den Sieg im direkten Duell ein beachtliches 2:2 bei der Bezirksliga-Reserve von Rot-Weiss Cuxhaven folgen und liegt nur noch einen Zähler entfernt.

Das Spitzenspiel des Wochenendes entschied die dritte Altenwalder Mannschaft für sich und hält damit Anschluss an Oberndorf. Den Ausschlag gaben bärenstarke 37 Minuten, in denen der TSV sich einen 4:0-Vorsprung erspielte. Christian Tavares, Christopher Claasen sowie Dirk Loth zeigten sich für die Treffer verantwortlich. Doch der FCC gab sich nicht auf, verkürzte noch vor der Pause durch Fabio Oliveira Marques und Matthias Czyborra. Nach dem Seitenwechsel nahmen die Highlights ab. Zur Sache ging es dennoch weiterhin. So handelte sich Tavares die Ampelkarte ein. In Unterzahl musste sein Team das 4:3 durch Sinan Aydin schlucken, brachte den knappen Vorsprung aber ins Ziel.