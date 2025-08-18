2. Kreisklasse Nord: Altenwalde III siegt zweistellig

– Foto: Thies Meyer

Der zweite Spieltag der 2. Kreisklasse Nord wurde durch einen Kantersieg des TSV Altenwalde III überstrahlt. Währenddessen tat sich der amtierende Meister Sahlenburg II schwer und Rot-Weiss Cuxhaven II trat durch einen Nichtantritt negativ in Erscheinung.

Klare Verhältnisse herrschten in Hechthausen. Altenwalde III, das zu Saisonbeginn noch leichtfertig einen sicher geglaubten Sieg gegen Eiche Stinstedt aus der Hand gab, dominierte das Geschehen und kannte keine Gnade mit dem Aufsteiger. Am Ende sprang ein 10:0-Erfolg für die Gäste heraus.

Nach dem 1:5 beim FC Cuxhaven II fand die Duhner Reserve wieder in die Spur. Max Jonas Folgmann erzielte das 1:0 selbst und leitete noch im ersten Abschnitt das 2:0 durch Oskar Hamann ein. In Minute 74 erhöhte der reaktivierte Tiago Moreira-Cunha sogar noch auf 3:0 für den DSC, der den Vizemeister damit souverän bezwang.

Die Bezirksliga-Reserve aus Cuxhaven verpasste es, das exzellente Auftaktspiel zu veredeln. Bei der SG Am Dobrock II kassierte sie in der 88. Minute durch den eingewechselten Jannis Burda das 1:0. Doch auch beim FCC stach einen Joker. Leon Borstelmann rettete in der Nachspielzeit ein Remis.

Rot-Weiss Cuxhaven II trat nicht an. Der TSV Oberndorf gewinnt kampflos mit 5:0-Toren.

Die mitreißendste Begegnung fand in Wremen statt, wo die Gäste aus Altenbruch den ersten Abschnitt dominierten und bereits mit 3:1 vorne lagen. Dennoch gab sich die am ersten Spieltag mit 2:12 in Sahlenburg unter gehende FCLW-Zweitvertretung nicht geschlagen. Kilian Schult und der eingewechselte Ramish Sadeqi glichen aus. In der sechsten Minute der Nachspielzeit gelang Kay-Elias Plep sogar noch das umjubelte Siegtor, sodass der TSV als eine von nur zwei Mannschaften noch punktlos dasteht.

Die Sportfreunde Sahlenburg II erhielten in Geversdorf wesentlich mehr Gegewehr. Die TSV-Reserve ging durch Jan-Hendrik Mahler nach 24 Minuten in Führung. Shamoon Mansoor sowie Steewen Björn Georg Christmann bogen die Begegnung zugunsten der Gäste um, die jedoch schon kurz darauf das 2:2 durch Mahler hinnehmen mussten. Beim Unentschieden blieb es letztlich bis zum Abpfiff von Schiedsrichter Nicolas Katt.

Morgen, 19:30 Uhr TuS Eiche Stinstedt TuS Eiche SpVgg BISON SpVgg BISON II 19:30 PUSH