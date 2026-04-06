 2026-04-03T19:57:16.526Z

Ligabericht

2. Kreisklasse Nord: Altenwalde III legt mit Arbeitssieg vor

Kloock erzielt das goldene Tor +++ Spielabsage in Oberndorf

von FuPa Cuxhaven · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thies Meyer

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2. KK Cuxhaven Nord
RW Cuxhaven II
Altenwalde III
Duhnen II
Oberndorf

Am Ostermontag sollten in der 2. Kreisklasse Nord mit dem TSV Altenwalde III und TSV Oberndorf die beiden Spitzenteams im Einsatz sein. Doch nur eines kam zum Zug und fuhr einen knappen Erfolg ein.

Heute, 12:00 Uhr
Duhner SC
Duhner SCDuhnen II
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde III
0
1
Abpfiff

Die Duhner Reserve präsentierte sich im Vergleich zur 1:4-Niederlage gegen Altenbruch II klar verbessert und erwies sich als unangenehmer Gegner für die dritte Altenwalder Mannschaft. Diese ging dennoch in der 31. Minute durch Andreas Kloock in Führung. Es sollte der einzige Treffer bleiben. Der TSV brachte die knappe Führung ins Ziel und fuhr den 13. Saisonsieg ein.

Heute, 14:00 Uhr
TSV Oberndorf
TSV OberndorfOberndorf
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven II
Abgesagt

Auf den 13. Saisonsieg muss der punktgleich in den Spieltag gegangene TSV Oberndorf noch warten. Das Nachholspiel gegen die Bezirksliga-Reserve von Rot-Weiss Cuxhaven wurde nämlich abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

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