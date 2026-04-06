2. Kreisklasse Nord: Altenwalde III legt mit Arbeitssieg vor Kloock erzielt das goldene Tor +++ Spielabsage in Oberndorf von FuPa Cuxhaven · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thies Meyer

Am Ostermontag sollten in der 2. Kreisklasse Nord mit dem TSV Altenwalde III und TSV Oberndorf die beiden Spitzenteams im Einsatz sein. Doch nur eines kam zum Zug und fuhr einen knappen Erfolg ein.

Die Duhner Reserve präsentierte sich im Vergleich zur 1:4-Niederlage gegen Altenbruch II klar verbessert und erwies sich als unangenehmer Gegner für die dritte Altenwalder Mannschaft. Diese ging dennoch in der 31. Minute durch Andreas Kloock in Führung. Es sollte der einzige Treffer bleiben. Der TSV brachte die knappe Führung ins Ziel und fuhr den 13. Saisonsieg ein.