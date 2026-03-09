 2026-03-09T15:40:23.061Z

Ligabericht

2. Kreisklasse Nord: Altenwalde III kehrt an Tabellenspitze zurück

Bierhorst-Sechserpack bei Altenbrucher Kantersieg +++ FCC-Reserve mit Remis im Derby +++ Zweiter Punktgewinn für Hechthauser Zweitvertretung

In der 2. Kreisklasse Nord fanden am Sonntag fünf Nachholspiele statt. Besonders auf sich aufmerksam machte der TSV Altenbruch II, der einen turmhohen Sieg einfuhr. Im Meisterschaftsrennen profitierte der TSV Altenwalde III von einem Patzer des FC Cuxhaven II.

Gestern, 12:00 Uhr
TuRa Hechthausen
TuRa HechthausenHechthausen II
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven II
2
2
Abpfiff

Einen mageren Punkt sammelte TuRa Hechthausen II in der Hinserie ein. Die Anzahl verdoppelte er am gestrigen Sonntag durch einen beherzten Auftritt gegen die Bezirksliga-Reserve von Rot-Weiss Cuxhaven. Die Hausherren egalisierten durch Ole Schlichting und Yanis Schwarz gleich zweimal einen Rückstand, bleiben aber dennoch sieglos.

Gestern, 11:00 Uhr
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde III
TSV Lamstedt
TSV LamstedtLamstedt II
2
0
Abpfiff

Nach dem hart erarbeiteten 3:3-Remis bei Eiche Stinstedt kehrte die dritte Mannschaft aus Altenwalde in die Erfolgsspur zurück. 49 Minuten dauert es, ehe Andreas Kloock - schon in der Vorwoche doppelt erfolgreich - das wegweisende 1:0 erzielte. Kurz vor Schluss sorgte Christian Tavares für die Entscheidung. Der TSV grüßt nach dem Heimerfolg wieder von der Spitze.

Gestern, 12:30 Uhr
Duhner SC
Duhner SCDuhnen II
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cuxhaven II
1
1
Abpfiff

Der bisherige Erstplatzierte FC Cuxhaven II kam in Duhnen nämlich nicht über ein Remis hinaus. Bis eine knappe Viertelstunde vor Schluss musste er sogar einem Rückstand - Elias Zunker traf für den DSC - hinterher. Dann gelang Calvin Heinsohn der Ausgleich. Beim 1:1 blieb es schließlich.

Gestern, 12:00 Uhr
TSV Altenbruch
TSV AltenbruchAltenbruch II
FC Land Wursten
FC Land WurstenLand Wursten II
15
1
Abpfiff

Wesentlich mehr Treffer fielen in Altenbruch. Das Kellerduell entwickelte sich zu einer unheimlich einseitigen Angelegenheit. Der FC Land Wursten II brachte nicht einmal zehn Feldspieler mit und stand auf verlorenem Posten. Insgesamt musste er gleich 15 Gegentore schlucken. Jeremy Bierhorst gelang sogar ein Sechserpack. Zudem netzte Jamie Ritter viermal ein. Für den Ehrentreffer zeigte sich Kilian Schult verantwortlich.

Gestern, 12:30 Uhr
SF Sahlenburg
SF SahlenburgSahlenburg II
TSV Geversdorf
TSV GeversdorfGeversdorf II
3
0
Abpfiff

Ebenfalls einen Heimsieg verbuchte die Sahlenburger Reserve. Sie wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. Joshua Simon Reymers gelang nach einer runden halben Stunde das Führungstor. Keine 120 Sekunden nach dem Seitenwechsel legte Abdirahim Ahmed Warsame nach. Den 3:0-Endstand stellte Shamoon Mansoor her.

