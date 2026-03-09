2. Kreisklasse Nord: Altenwalde III kehrt an Tabellenspitze zurück Bierhorst-Sechserpack bei Altenbrucher Kantersieg +++ FCC-Reserve mit Remis im Derby +++ Zweiter Punktgewinn für Hechthauser Zweitvertretung von FuPa Cuxhaven · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thies Meyer

In der 2. Kreisklasse Nord fanden am Sonntag fünf Nachholspiele statt. Besonders auf sich aufmerksam machte der TSV Altenbruch II, der einen turmhohen Sieg einfuhr. Im Meisterschaftsrennen profitierte der TSV Altenwalde III von einem Patzer des FC Cuxhaven II.

Einen mageren Punkt sammelte TuRa Hechthausen II in der Hinserie ein. Die Anzahl verdoppelte er am gestrigen Sonntag durch einen beherzten Auftritt gegen die Bezirksliga-Reserve von Rot-Weiss Cuxhaven. Die Hausherren egalisierten durch Ole Schlichting und Yanis Schwarz gleich zweimal einen Rückstand, bleiben aber dennoch sieglos.

Nach dem hart erarbeiteten 3:3-Remis bei Eiche Stinstedt kehrte die dritte Mannschaft aus Altenwalde in die Erfolgsspur zurück. 49 Minuten dauert es, ehe Andreas Kloock - schon in der Vorwoche doppelt erfolgreich - das wegweisende 1:0 erzielte. Kurz vor Schluss sorgte Christian Tavares für die Entscheidung. Der TSV grüßt nach dem Heimerfolg wieder von der Spitze.

Der bisherige Erstplatzierte FC Cuxhaven II kam in Duhnen nämlich nicht über ein Remis hinaus. Bis eine knappe Viertelstunde vor Schluss musste er sogar einem Rückstand - Elias Zunker traf für den DSC - hinterher. Dann gelang Calvin Heinsohn der Ausgleich. Beim 1:1 blieb es schließlich.

Wesentlich mehr Treffer fielen in Altenbruch. Das Kellerduell entwickelte sich zu einer unheimlich einseitigen Angelegenheit. Der FC Land Wursten II brachte nicht einmal zehn Feldspieler mit und stand auf verlorenem Posten. Insgesamt musste er gleich 15 Gegentore schlucken. Jeremy Bierhorst gelang sogar ein Sechserpack. Zudem netzte Jamie Ritter viermal ein. Für den Ehrentreffer zeigte sich Kilian Schult verantwortlich.