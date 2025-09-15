2. Kreisklasse Nord: Altenwalde III erobert mit Kantersieg Rang eins

– Foto: Thies Meyer

Der sechste Spieltag der 2. Kreisklasse Nord brachte erneut reichlich Bewegung an der Tabellenspitze. Zu den Gewinnern zählten unter anderem der TSV Altenwalde III sowie die Reserven der Sportfreunde Sahlenburg und SG Am Dobrock.

Als Spitzenreiter ging der FC Cuxhaven II in den Spieltag. Er rief bei der Zweitvertretung der Spielvereinigung BISON jedoch nicht sein gesamtes Leistungsvermögen ab. Sinan Aydin egalisierte das 1:0 von Oliver Oest. Mehr als ein Unentschieden sprang aber nicht heraus, sodass nur noch Rang vier zu Buche steht.

Gleichauf gingen die Reserven von Sahlenburg und Rot-Weiss Cuxhaven ins direkte Aufeinandertreffen. Den Unterschied stellte Doppelpacker Cengiz Cakmak zugunsten der Hausherren her, die damit auf den zweiten Tabellenplatz vorrückten.

Mit 2:0 lag auch der TSV Altenbruch II in Front. Doch er konnte den Vorsprung nicht ins Ziel transportieren. Schon in der 36. Minute verkürzte der TuS Eiche Stinstedt durch Jannes Beckmann auf. Nach dem Seitenwechsel drehten Marvin Brünjes sowie Beckmann das Spiel. Darüber hinaus verloren die weiter auf die ersten Punkte wartenden Hausherren mit Meher Bechir Mrassi einen Leistungsträger per Platzverweis. In der Endphase nutzten die Gäste die Überzahl eiskalt aus. Julian Brünjes und Martin Meyn stellten das Endresultat von 2:5 her.

In der Spitzengruppe etabliert sich allmählich die zweite Mannschaft der neuformierten SG Am Dobrock. Vitus Hartung und Viacheslav Harin, der das Führungstor vorbereitete, besorgten den 2:0-Vorsprung nach 27 Minuten. Dem DSC gelang durch Julian Pascher eine knappe Viertelstunde vor Schluss der Anschlusstreffer. Der Ausgleich blieb ihnen jedoch vergönnt. Stattdessen sah Ahmad Amohammad noch die Gelb-Rote Karte und Mohammad Khalil gar glatt Rot.

Das Aufsteigerduell verlief über weite Strecken einseitig. Zunächst gab der TSV Oberndorf den Ton an und führte nach einer halben Stunde bereits mit 3:0. Dann traf Jörn Weritz binnen weniger Minuten doppelt, sodass das Schlusslicht aus Hechthausen nochmals Hoffnung schöpfen durfte. Nach dem 4.2 durch einen Freistoß von Jan Woltmann zog die Heimmannschaft jedoch endgültig davon. Woltmann, Alexander Meyer und Zeiler schraubten den Vorsprung auf 7:2 in die Höhe.

Klare Verhältnisse herrschten auch in Wremen. Die dritte Altenwalder Herrenmannschaft wurde ihrer Favoritenrolle im Vergleich mit dem FC Land Wursten II vollkommen gerecht. Timo Peters traf nach 14 Minuten zur Führung. Ein Doppelschlag durch Dirk Sehlmeyer und Christopher Claaßen ließen den Vorsprung noch vor der Pause anwachsen. Beide trugen sich im zweiten Abschnitt in die Torschützenliste ein. Hinzu kamen Treffer von Christian Ruks sowie Malte Stanze, gleichbedeutend mit dem 0:7-Endstand.