2. Kreisklasse Nord: Alexander-Sechserpack für Spieka

– Foto: Thies Meyer

Die 2. Kreisklasse Nord biegt auf die Zielgerade ein. Während die Sportfreunde Sahlenburg II schon fast als Meister feststehen, herrscht im Keller weiter Spannung, da erst drei der fünf Absteiger bekannt sind.

Am Freitagabend stellte der in 2025 noch makellose SV Spieka seine Klasse unter Beweis. Im Heimspiel gegen den TSV Debstedt dominierte er nach Belieben. In herausragender Verfassung befand sich Florian Alexander, der gleich sechsmal einnetzte. Dazu trafen Spielertrainer Jan-Niklas Kersten sowie Maximilian Habrich. Für das Ehrentor war Nicolai Glitz verantwortlich.

Schon am Mittwochabend wurde der Abstieg des TSV Hollen-Nord II besiegelt. Er unterlag der dritten Altenwalder Mannschaft. Andreas Kloock, Christian Tavares und Sascha Krause sicherten den 3:0-Heimerfolg.

Ebenfalls mit drei Toren Differenz gewannen die Sportfreunde Sahlenburg II. Der Tabellenführer legte eine hervorragende erste Halbzeit hin und erfreute sich an gleich vier Treffern, zu denen Yahia Ahmo einen Doppelpack beitrug. Damit war die Begegnung frühzeitig gelaufen. Erst in der Schlussphase gelang Justus Katt per Strafstoß noch das Cadenberger Ehrentor. Die Sahlenburger Reserve benötigt somit nur noch einen Zähler zur Meisterschaft.

Nach zwei Kantersiegen kehrte beim abstiegsgefährdeten TuS Eiche Stinstedt wieder Normalität ein. Der Formanstieg spiegelte sich aber auch im Heimspiel gegen die Duhner Reserve wieder. Zweimal liefen die Hausherren einem Rückstand hinterher, zweimal fanden sie eine Antwort. Marvin Brünjes gelang per Strafstoß das 2:2, der einen womöglich noch wichtigen Zähler im Abstiegskampf sicherte.

Ebenfalls als Absteiger steht der VfL Wingst II fest, wobei dieser zur kommenden Saison mit Cadenberge zur SG Am Dobrock fusioniert. In Altenbruch hatte er wenig zu bestellen und unterlag mit 0:3. Jeremy Bierhorst, Raul Perez-Vistilleiro sowie Norman Herbig, der einen an Meher Bechir Mrassi verursachten Elfmeter verwandelte, trafen für die TSV-Reserve.

Die schon abgestiegene SG Nordholz/Oxstedt II trat nicht an. Somit gewann der FC Basbeck-Osten II kampflos mit 5:0-Toren.

Do., 22.05.2025, 19:00 Uhr TSV Lamstedt Lamstedt II FC Cuxhaven FC Cux II 19:00 PUSH