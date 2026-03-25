2. Kreisklasse: Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft

Das Pressing von Mu/Ku hat nicht wirklich funktioniert. Die beiden Stürmer sind zwar angelaufen, dahinter waren aber immer wieder große Lücken, weil der Rest nicht nachgerückt ist. Genau das konnten wir immer wieder nutzen, um unser Spiel aufzubauen und in die Tiefe zu kommen.

"Wir wussten, was uns erwartet, dass es ein schweres und körperliches Spiel wird. Gleichzeitig wollten wir genau das umsetzen, was uns in Deinste aufgrund der Platzverhältnisse nicht gelungen ist. Auf dem Kunstrasen wollten wir viel Fußball spielen und über das Zentrum kommen. Das haben wir extrem gut umgesetzt, sauber aufgebaut und häufig die Seiten verlagert.

Das 1:0 fällt dann nach einem Steckpass von Christian Atanassov, der als Innenverteidiger den Ball flach durchspielt. Sebastian Miecke lässt ihn durch, und Jona Backhaus, der aus der ersten Herren ausgeholfen hat, läuft von seiner Linksverteidigerposition frei durch, geht ins Eins-gegen-eins und verwandelt sicher.

Wir hätten in der ersten Halbzeit auf jeden Fall noch nachlegen können. Das haben wir verpasst und müssen wir uns ankreiden, auch wenn es nichts Dramatisches ist.

In der zweiten Halbzeit wollten wir genauso weitermachen, und das ist uns auch gelungen. Mu/Ku kam kaum zu Aktionen, wir haben wenig zugelassen, und wenn doch etwas durchkam, war Simon zur Stelle.

Allerdings haben wir es verpasst, früh den Deckel draufzumachen. Sebastian Miecke hatte zwei große Chancen, als er jeweils alleine durch war. Einmal setzte er sich stark im Sechzehner gegen drei Gegenspieler durch, hätte querlegen können, entschied sich aber für den Abschluss und traf nicht. Das ist aus Stürmersicht verständlich.

So blieb es bis zum Ende beim knappen 1:0 und wurde noch einmal spannend. Erst in der Nachspielzeit setzte sich erneut Sebastian Miecke durch, behauptete den Ball und legte auf Niklas Dehde ab, der den Ball in den Winkel schoss. Damit war das Spiel entschieden."





Mu/Ku-Trainer Marvin Gudd zum Spiel:

"Das war ein absolut verdienter Sieg für Estebrügge. Bereits nach fünf Minuten gingen sie nach einem schönen Steckpass mit 1:0 in Führung. Im Eins-gegen-eins gegen Henrik Engelhardt war für unseren Torwart nichts zu halten.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit gab es Chancen auf beiden Seiten, die jedoch nicht genutzt wurden. Insgesamt hatte Estebrügge in dieser Phase mehr Spielanteile.

In der zweiten Halbzeit waren wir dann feldüberlegen und hatten mehr Ballbesitz, konnten das aber nicht in Tore ummünzen. Abgesehen von einem Freistoß in der 47. Minute haben wir uns kaum klare Torchancen herausgespielt.

Kurz vor Schluss kassieren wir nach einer eigenen Ecke noch das 0:2 durch einen Konter. Auch in dieser Situation war Henrik Engelhardt ohne Abwehrchance."



