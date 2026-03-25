 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

2. Kreisklasse: Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft

Mit Trainerstimmen zu den Spielen

von FuPa Stade · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Luca Sievers

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2. Kreisklasse Stade
Stade III
Himmelpf. II
Cranz/Estebr II
Mulsum/Kut. II

Fredenbeck und Deinste II haben ihre Spiele gewonnen und liefern sich weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft in der 2. Kreisklasse Stade. Tabellenletzter SSV Hagen II sorgte derweil für eine Überraschung und gewann deutlich gegen Immenbeck II. Der FC Mulsum/Kutenholz II musste im Titelrennen hingegen eine Niederlage hinnehmen. Nachfolgend die Ergebnisse des 13. Spieltags sowie einige Stimmen zu den Spielen.

Fr., 20.03.2026, 19:30 Uhr
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr II
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut. II
2
0
Abpfiff

ASC-Trainer Carl Pien zum Spiel:

"Wir wussten, was uns erwartet, dass es ein schweres und körperliches Spiel wird. Gleichzeitig wollten wir genau das umsetzen, was uns in Deinste aufgrund der Platzverhältnisse nicht gelungen ist. Auf dem Kunstrasen wollten wir viel Fußball spielen und über das Zentrum kommen. Das haben wir extrem gut umgesetzt, sauber aufgebaut und häufig die Seiten verlagert.

Das Pressing von Mu/Ku hat nicht wirklich funktioniert. Die beiden Stürmer sind zwar angelaufen, dahinter waren aber immer wieder große Lücken, weil der Rest nicht nachgerückt ist. Genau das konnten wir immer wieder nutzen, um unser Spiel aufzubauen und in die Tiefe zu kommen.

Das 1:0 fällt dann nach einem Steckpass von Christian Atanassov, der als Innenverteidiger den Ball flach durchspielt. Sebastian Miecke lässt ihn durch, und Jona Backhaus, der aus der ersten Herren ausgeholfen hat, läuft von seiner Linksverteidigerposition frei durch, geht ins Eins-gegen-eins und verwandelt sicher.

Wir hätten in der ersten Halbzeit auf jeden Fall noch nachlegen können. Das haben wir verpasst und müssen wir uns ankreiden, auch wenn es nichts Dramatisches ist.

In der zweiten Halbzeit wollten wir genauso weitermachen, und das ist uns auch gelungen. Mu/Ku kam kaum zu Aktionen, wir haben wenig zugelassen, und wenn doch etwas durchkam, war Simon zur Stelle.

Allerdings haben wir es verpasst, früh den Deckel draufzumachen. Sebastian Miecke hatte zwei große Chancen, als er jeweils alleine durch war. Einmal setzte er sich stark im Sechzehner gegen drei Gegenspieler durch, hätte querlegen können, entschied sich aber für den Abschluss und traf nicht. Das ist aus Stürmersicht verständlich.

So blieb es bis zum Ende beim knappen 1:0 und wurde noch einmal spannend. Erst in der Nachspielzeit setzte sich erneut Sebastian Miecke durch, behauptete den Ball und legte auf Niklas Dehde ab, der den Ball in den Winkel schoss. Damit war das Spiel entschieden."

Mu/Ku-Trainer Marvin Gudd zum Spiel:

"Das war ein absolut verdienter Sieg für Estebrügge. Bereits nach fünf Minuten gingen sie nach einem schönen Steckpass mit 1:0 in Führung. Im Eins-gegen-eins gegen Henrik Engelhardt war für unseren Torwart nichts zu halten.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit gab es Chancen auf beiden Seiten, die jedoch nicht genutzt wurden. Insgesamt hatte Estebrügge in dieser Phase mehr Spielanteile.

In der zweiten Halbzeit waren wir dann feldüberlegen und hatten mehr Ballbesitz, konnten das aber nicht in Tore ummünzen. Abgesehen von einem Freistoß in der 47. Minute haben wir uns kaum klare Torchancen herausgespielt.

Kurz vor Schluss kassieren wir nach einer eigenen Ecke noch das 0:2 durch einen Konter. Auch in dieser Situation war Henrik Engelhardt ohne Abwehrchance."

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr
MTV Himmelpforten
MTV HimmelpfortenHimmelpf. II
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV II
1
3
Abpfiff
+Video
Spieltext Himmelpf. II - Deinster SV II

MTV-Trainer Thomas Borstelmann zum Spiel:

"Es war unser erstes Spiel in diesem Jahr. Wir sind mit einer verdienten Führung in die Halbzeit gegangen. Deinste war in der ersten Viertelstunde nach der Pause die bessere Mannschaft.

Nach dem 2:1 für Deinste hatten wir die Chance auf den Ausgleich. Niklas Friedrich wurde im Strafraum gefoult, trat selbst zum fälligen Strafstoß an und verschoss.

Mit unserer Leistung bin ich keineswegs unzufrieden. Auch ein Unentschieden wäre gerecht gewesen."

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
VfL Fredenbeck
VfL FredenbeckFredenbeck
SG Lühe
SG LüheSG Lühe II
3
1
Abpfiff

Danilo Wutke, Trainer des VfL Fredenbeck, zum Spiel:

"Nach dem Erfolg in der vergangenen Woche und dem Ausrutscher von Mulsum/Kutenholz in Estebrügge wollten wir weiter auf der Erfolgsspur bleiben und erneut punkten.

Personell waren wir etwas besser aufgestellt, gingen aber mit einigen Umstellungen im Vergleich zur Vorwoche in die Partie. Das zahlte sich zunächst nicht aus. Lühe hielt kämpferisch voll dagegen, stellte uns immer wieder vor Probleme und hätte bei besserer Chancenverwertung auch in Führung gehen können. Unser Torwart hielt jedoch mehrfach stark. Eine unserer wenigen herausgespielten Chancen in der ersten Halbzeit nutzte dann Yagiz Sinan im Zusammenspiel mit Christian Lohse zum 1:0-Pausenstand. Ein 2:2 zur Pause wäre ebenfalls nicht unverdient gewesen.

Für die zweite Halbzeit hatten wir uns vorgenommen, konzentrierter aufzutreten und den Ball besser laufen zu lassen. Das gelang allerdings nur teilweise. Lühe setzte immer wieder Nadelstiche und kam durch einen Elfmeter zum zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich.

Mit dem angeschlagenen Christian Hink und Eduardo Thiesen brachten wir zwei neue Spieler, die unserem Spiel merklich mehr Impulse gaben. Wir wurden nun spielbestimmender, während Lühe auf Fehler von uns lauerte, um vielleicht sogar drei Punkte mitzunehmen. In der 72. Minute spielte Eduardo Thiesen dann Yagiz Sinan frei, der allein auf den Torwart zulief und quer auf Christian Lohse legte, der den Ball zur erneuten Führung über die Linie schob.

In der Schlussphase versuchte Lühe noch einmal mehr Druck aufzubauen, kam jedoch nicht mehr zu nennenswerten Abschlüssen. Stattdessen hatten wir mehrere Möglichkeiten, die Partie endgültig zu entscheiden. Das gelang Eduardo Thiesen in der 88. Minute, als er einen Abpraller von der Strafraumkante mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte setzte. Es war sein erstes Tor im ersten Spiel, entsprechend groß war die Freude in der gesamten Mannschaft.

Unterm Strich zeigt sich, dass wir uns jeden Sieg hart erarbeiten müssen, da uns in dieser Liga nichts geschenkt wird. Hätte Lühe seine Chancen in der ersten Halbzeit besser genutzt, hätten wir uns über einen Punktverlust nicht beschweren dürfen. Zudem gilt ein Dank dem Schiedsrichter, der in einer intensiven, aber fair geführten Partie stets ruhig blieb und seiner Linie treu blieb."

Die weiterten Spiele des Spieltags:

So., 22.03.2026, 11:00 Uhr
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old. III
FSV Bliedersdorf/Nottensdorf
FSV Bliedersdorf/NottensdorfFSV Bliedersdorf/Nottensdorf II
2
5
Abpfiff

So., 22.03.2026, 11:00 Uhr
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade III
MTV Himmelpforten
MTV HimmelpfortenHimmelpf. III
5
1
Abpfiff

So., 22.03.2026, 12:45 Uhr
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen II
TSV Eintracht Immenbeck
TSV Eintracht ImmenbeckE. Immenbeck III
8
0
Abpfiff


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