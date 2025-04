2. Kreisklasse I: Die Spitzenteams patzen

In der 2. Kreisklasse Nord fielen am 19. Spieltag 34 Tore in sieben Spielen. Reichlich Spektakel herrschte im Stadtduell zwischen den Zweitvertretungen der Sportfreunde Sahlenburg und des FC Cuxhaven. Der Tabellenführer verpasste zwar einen Sieg, baute seinen Vorsprung aber aus, da der TSV Lamstedt II verlor.

Im Abstiegskampf herrscht weiter Spannung. Dazu trug auch der TuS Eiche Stinstedt seinen Teil bei, indem er das Heimspiel gegen den TSV Debstedt, der aktuell den letzten Nichtabstiegsplatz belegt, für sich entschied. Torjäger Stefan Podendorf und Mattes Kahrs brachten die Hausherren auf die Siegerstraße. Bennet Fürst verkürzte per Strafstoß zwar, doch das 2:1 brachte der TuS über die Ziellinie, sodass ihn nur noch drei Zähler vom rettenden Ufer trennen.

Mit dem TSV Debstedt gleichauf liegt jetzt die Reserve des TSV Altenbruch. Ein früher Treffer von Dennis Hötzeldt genügte zum 1:0-Erfolg über den TSV Hollen-Nord II, der wiederum den Anschluss an die Nichtabstiegsränge allmählich verliert.

Schon am Samstag gewann der SV Spieka auch das vierte Spiel nach der Winterpause. Der Erfolg fiel jedoch wesentlich knapper als in den Vorwochen aus. Der FC Basbeck-Osten II wehrte sich tapfer, musste allerdings dennoch Tore durch Jan-Niklas Kersten und Florian Alexander (2) hinnehmen.

Das Topspiel stieg am Sonntagvormittag in Altenwalde. Den besseren Start erwischten die Gäste aus Lamstedt. Niklas Gornott verwandelte einen Elfmeter zum 0:1 (6.). Doch anschließend gab die TSV-Drittvertretung den Ton an, bog den Rückstand noch vor der Pause um und erhöhte durch einen Strafstoß von Andreas Kloock sogar auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel stellte Christian Tavares auf 4:1. Altenwalde III rückt somit bis auf zwei Zähler an den auf Platz zwei liegenden Gast heran.

4:1 lautete das Endresultat auch in Duhnen. Die DSC-Reserve schaffte aber schon vor der Pause Klarheit. Denn nach 34 Minuten stand es bereits 3:0 dank Treffern von Sascha Baumgart (2) sowie Julian Pascher, der zuvor zweimal vorgelegt hatte. In der Endphase verkürzte Daniel Schlobohm zwar auf 3:1, doch nahezu im direkten Gegenzug stellte der hervorragend aufgelegte Baumgart den Drei-Tore-Abstand wieder her.

Die unterhaltsamste Begegnung lieferten die zweiten Mannschaften aus Cadenberge und Nordholz/Oxstedt. Der am Tabellenende liegende Gast führte frühzeitig mit 2:0 und fand auch auf den Doppelschlag von Florian Holtz eine Antwort. Denn Jendrik Becker sorgte kurz nach dem Seitenwechsel für die neuerliche Gästeführung. Die mit viel Selbstvertrauen ausgestattete Germania zeigte sich davon unbeeindruckt. Yurii Kharchenko traf ebenfalls doppelt - 4:3. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Holtz stellte auf 5:3. Zudem verloren die Hausherren gleich zwei Akteure durch eine Gelb-Rote Karte (85.). Dennoch geriet der Erfolg nicht mehr in Gefahr. Holtz erhöhte sogar mit seinem vierten Treffer auf 6:3.