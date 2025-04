2. Kreisklasse Cuxhaven Süd: Wehden und Geestland distanzieren WDB

– Foto: Fabienne Ritter

Der 19. Spieltag der 2. Kreisklasse Cuxhaven II im Überblick:

Im Spitzenspiel setzte sich der FC Geestland III mit 3:0 gegen die SG WDB durch und distanziert die SG WDB in der Tabelle. Die Zuschauer sahen zunächst eine Stunde lang eine torlose Partie. Miguel Jones brachte die Gäste dann in der 60. Minute in Führung. Nur vier Minuten später schnürte er seinen Doppelpack. In der Nachspielzeit verwandelte Tim Quindel einen Elfmeter zum 3:0-Endstand. Es war der 50. Saisontreffer der Geestländer.

In der Maisfeld-Arena Donnern kam es zu einem spannenden Duell zwischen dem TV Donnern und dem TSV Wehden II. Die Gäste aus Wehden gingen früh in Führung: In der 10. Minute traf Dennis Grünberg für den TSV. Kurz vor der Halbzeit gelang dem TV Donnern der Ausgleich: Noa Josh Bolz erzielte den Treffer der Hausherren. In der 63. Minute sicherte sich Wehden erneut die Führung, als Loris Brennecke den Ball im Netz versenkte. Der TSV Wehden entführte somit die drei Punkte.

Der FC Land Wursten II setzte sich mit 3:0 gegen den noch punktlosen TSV Sievern III durch. In der 54. Minute brachte Lukas Stöven die Gastgeber in Führung. Kurz vor Schluss, in der 86. Minute, erhöhte Marcel Oltmann auf 2:0 – jedoch unglücklich per Eigentor. Den Schlusspunkt setzte Fabian Uhtenwoldt in der 90. Minute.

Die Gäste gingen früh in Führung: Kamil Daniel Kruk traf in der 4. Minute für den TSV Wehdel II, doch der FC Lune II antwortete prompt: Christian Kjölleberg glich nur drei Minuten später nach Vorlage von Bendix Nietfeld aus. In der 19. Minute brachte Andre Monsees Lune mit einem Kopfball nach Flanke von Mattis Griesel in Führung. Nach der Halbzeit erhöhte Fynn-Jonas Strauß in der 46. Minute auf 3:1, assistiert von Monsees. Monsees selbst schnürte in der 60. Minute seinen Doppelpack, indem er nach einem Zuspiel von Nietfeld einnetzte. Strauß setzte in der 68. Minute mit seinem zweiten Treffer das i-Tüpfelchen auf die starke Teamleistung, ebenfalls nach Vorarbeit von Nietfeld. Kamil Daniel Kruk sorgte in der 78. Minute mit seinem zweiten Tor für den Endstand von 5:2, doch der Sieg des FC Lune II war nicht in Gefahr.