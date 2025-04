2. Kreisklasse Cuxhaven Süd: Wehden souverän

– Foto: Vivien Riewald

Der 21. Spieltag der 2. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

In der Maisfeld-Arena Donnern kam es am Freitagabend zu einem klaren Sieg der SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu. gegen den TV Donnern. Bereits in der 11. Minute traf Niklas Eichel nach einer Vorlage von Dominik Speckels und Tobias Stolle erhöhte nur zwei Minuten später. Der TV Donnern kam in der 51. Minute durch Jendrik Roes zum Anschlusstreffer, doch die Gäste ließen sich nicht beirren. In der 63. und 68. Minute schnürte Tobias Stolle seinen Dreierpack und stellte auf 1:3 und 1:4. Ein Freistoß von Niklas Bruns und einer von Malte Müller trafen jeweils die Pfosten, während Thorben Geffken vom TV Donnern in der 59. Minute mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz flog.

Am Freitagabend dominierte der TSV Wehden II den FC Land Wursten II und legte im Titelkampf einen 6:0-Heimsieg vor. Das Spiel begann mit einem frühen Tor von Loris Brennecke (1.), der auch seinen zweiten Treffer folgen ließ (18.). Niklas Kasan (29.) und Tobias Will (39.) entschieden die Partie schon vor dem Halbzeitpfiff. Sascha Jobst sorgte mit einem Doppelpack für den Endstand.

In der Pipinsburg-Arena trafen der TSV Sievern III und der FC Geestland III aufeinander. Die Gäste aus Geestland gingen in der 25. Minute durch Luca von Ahn mit 1:0 in Führung. In der Schlussphase, in der 88. Minute, sicherte von Ahn mit seinem zweiten Treffer den 2:0-Sieg für Geestland bei den weiterhin punktlosen Hausherren.

Die Gäste aus Langen dominierten die Partie und gingen in der 25. Minute durch Marian Schenk in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Werner Spanjaard auf 0:2. In der Nachspielzeit setzte Lennert Kulawik den Schlusspunkt mit dem 0:3.