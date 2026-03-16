2. Kreisklasse Cuxhaven Süd: Der Spieltag im Überblick WDB feiert Heimsieg +++ Kiesner trifft vierfach gegen Bokel II +++ Griesel rettet Lune II einen Punkt von FuPa Lüneburg · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Harneit

Der Spieltag im Überblick:

In einem spannenden Duell trennten sich der FC Lune II und der TSV Stotel II mit 3:3. Bendix Nietfeld brachte die Gastgeber früh in der 8. Minute in Führung. Danach vergab Eilert Knoop einen Elfmeter für Stotel. Lukas Kowalewski glich in der 60. Minute aus. Andre Monsees stellte in der 68. Minute auf 2:1, doch Stotel konterte durch Malte Felix Giesemann und Egor Androsov zum 3:2. In der letzten Minute sicherte Mattis Griesel per Freistoß den Punkt für Lune.

Am Sonntag traf der TSV Düring auf den TV Donnern. Die Heimelf dominierte das Spiel und siegte klar mit 3:0. In der 35. Minute markierte Wadim Owsjannikow das 1:0. Kurz vor der Pause erhöhte Sören Schmidt auf 2:0. Keno Stukenbröker besiegelte den deutlichen Sieg in der 64. Minute.

In Sievern kam es am Sonntag zu einem einseitigen Duell zwischen TSV Sievern II und MTV Bokel. Marco Kiesner eröffnete in der 17. Minute das Torfestival. Nach der Pause drehte Sievern auf: Michael Szczygiel erhöhte in der 51. Minute auf 2:0, bevor Kiesner per Elfmeter auf 3:0 stellte. Konstantin Reimer und Kiesner sorgten für die nächsten Treffer, während Szczygiel in der 67. Minute auf 6:0 erhöhte. Thorge Prinz konnte für Bokel verkürzen, doch Kiesner setzte den Schlusspunkt mit seinem vierten Tor zum 7:1.

In der 11. Minute traf Bryar Mahmoud Hassan zum 1:0 für Langen. Nur 13 Minuten später erhöhte Hassan mit seinem zweiten Treffer auf 2:0. Doch Nesse gab sich nicht geschlagen: Nico Ritter verkürzte in der 60. Minute auf 2:1, gefolgt von Klaas Winkler, der vier Minuten später den Ausgleich erzielte. Das Spiel endete 2:2.