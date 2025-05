2. Kreisklasse Cuxhaven Süd: Der Spieltag im Überblick

– Foto: TSV Wehden

Der 25. Spieltag der 2. Kreisklasse II im Überblick:

Der FC Land Wursten II gab bei der SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu. seine Visitenkarte ab. Die Gastgeber dominierten das Spiel von Beginn an. Benjamin Rauprich eröffnete bereits in der 8. Minute das Torfestival zum 1:0. Tobias Bohlen und Tobias Stolle erhöhten in der 32. Minute mit einem Doppelschlag auf 3:0. Malte Müller, Dominik Speckels und erneut Stolle sorgten für ein beeindruckendes 6:0. Nach einem Treffer von Jonathan Brockmann für Land Wursten in der 75. Minute konterte Torben Meyer und stellte auf 7:1. Lasse Schaumkell erzielte den Schlusspunkt zum 7:2.

In einem spannenden Duell am Samstag trennten sich der FC Lune und der TV Donnern mit 2:2. Niklas Bruns brachte die Gäste in der 35. Minute per Elfmeter in Führung. Nach der Pause glich Yarick Schneider in der 53. Minute aus, gefolgt von Marcel Gaglin, der in der 75. Minute das 2:1 erzielte. Doch Jendrik Roes rettete in der 90. Minute den Punkt für Donnern. Danach feierten die Teams auf dem Festival "We love Dorf" in Heerstedt.

In der Begegnung zwischen dem TSV Sievern III und TSV Wehdel II trennten sich die beide Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden. Marcus Heyder brachte die Heimelf in der 6. Minute in Führung. Wehdel antwortete in der 20. Minute und glich aus. In der zweiten Halbzeit erzielte Sören Steeg das 2:1 für Sievern, doch Marlon Beinker sicherte Wehdel in der 77. Minute den Punkt. Es ist der erste Punktgewinn der Saison für den TSV Sievern III.

Die Wehdener gewannen bereits am 7. Mai gegen die SG FAW II. Nun steht der TSV auch als Meister fest. Das Team wird künftig in der 1. Kreisklasse auflaufen.