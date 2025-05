2. Kreisklasse Cuxhaven Süd: Der Spieltag im Überblick

Am Sonntag dominierte der TV Langen II im Heimspiel gegen den FC Land Wursten II mit 6:1. Sebastian Schütt eröffnete in der 30. Minute das Torfestival mit einem Treffer nach Vorlage von Bernd Saßen. Thorben Gosch erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0 (49.), gefolgt von Kevin Hübner, der in der 65. Minute auf 3:0 stellte. Schütt war erneut zur Stelle und traf in der 67. Minute zum 4:0. Hübner schnürte sein Doppelpack zum 5:0 (75.), bevor Schütt mit seinem dritten Tor in der 83. Minute das 6:0 erzielte. In der 86. Minute gelang Fabian Uhtenwoldt der Ehrentreffer für Land Wursten.