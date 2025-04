2. Kreisklasse Cuxhaven Süd: Brickwedel rettet Geestland III das Remis

– Foto: Thies Meyer

Der 20. Spieltag der 2. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

In der Pipinsburg-Arena trafen am Freitagabend der TSV Sievern III und der amtierende Meister TSV Wehden II aufeinander. Ganz früh und ganz spät trafen die Gäste und fuhren mit einem 3:0-Sieg zurück nach Wehden. In der 2. Minute verwandelte Joost Folkens einen Elfmeter und kurz danach erhöhte Dennis Grünberg auf 2:0 (11.). Tobias Will erhöhte in der Nachspielzeit auf 3:0 für den Spitzenreiter.

Im Spiel zwischen dem FC Lune II und dem FC Land Wursten II setzten sich die Gäste mit 5:0 durch. Bereits in der 5. Minute brachte Jerom Kessener die Gäste in Führung. Fabian Uhtenwoldt erhöhte in der 30. Minute auf 2:0, nachdem Jelle Striegler ihn ideal bediente. Ein Freistoßtor von Jan Hajek in der 60. Minute sorgte für das 3:0. Uhtenwoldt schnürte mit seinem zweiten Treffer in der 66. Minute seinen Doppelpack, nach einem Pass von Jannis Hagenah. Den Schlusspunkt setzte Joshua Heyen in der 79. Minute, der nach einer Vorlage von Kessener zum 5:0 einnetzte. In der Nachspielzeit sah Lennard Reil die Gelb-Rote Karte.

Die SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst II gewann ihr Heimspiel gegen den TV Langen II mit 2:0. In der 60. Minute erzielte Kai-Johannes Müller das erste Tor und in der 84. Minute erhöhte Sven Addix auf 2:0.

In einem packenden Duell trennten sich der FC Geestland III und der TV Donnern mit 3:3. Sascha Hackauf und Noa Josh Bolz brachten die Gäste mit zwei Toren in Front. Nach der Pause startete Geestland stark: Finn Brickwedel verkürzte in der 46. Minute und Sören Brauer glich in der 49. Minute aus. Bolz sorgte in der 58. Minute für das 2:3, doch Geestland gab nicht auf: Ein Elfmeter, verwandelt von Brickwedel in der 66. Minute, sicherte das Unentschieden, welches für die Geestländer eigentlich zu wenig ist.