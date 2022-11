2. Kreisklasse Cuxhaven St. II: Geestland II nun neun Punkte vorne Drei Dreierpacken in Loxstedt +++ Doppelte Führung reicht WDBL II nicht

Der 15. Spieltag der 2. Kreisklasse Cuxhaven Staffel II in der kompakten Übersicht:

So., 13.11.2022, 14:00 Uhr

Sebastian Barmführ brachte den TV Donnern mit zwei Elfmetern zweimal in Führung. Den ersten Treffer konnte der FC Lune II noch egalisieren, doch am Ende stand ein 2:3 und es setzte die vierte Heimniederlage.

So., 13.11.2022, 11:30 Uhr

Zwei Tore bringen Sebastian Hoppe an die Spitze der Torschützenliste und seine Mannschaft baut derweil den Vorsprung auf die Kontrahenten auf neun Punkte aus. Bis zur 83. Minute war die Partie noch spannend, dann markierte Hoppe seinen 15. Saisontreffer und die Wehdeler waren endgültig geschlagen.

So., 13.11.2022, 14:00 Uhr

Der MTV Bokel II verabschiedet sich mit zwei Niederlagen am Stück in die Winterpause. Beide Teams können beruhigt in die Pause gehen. Mit dem Aufstieg haben beide nichts zu tun und der Abstand zum Tabellenkeller ist komfortabel.